Brando Giorgi è uno degli attori più conosciuti e apprezzati del piccolo schermo. Grazie al suo talento e al suo fascino ha conquistato l’ammirazione di migliaia di fan che lo seguono con grande affetto.

Chi è Brando Giorgi: età, moglie, lavoro, carriera, vita privata e Isola dei Famosi

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è nato a Roma il 21 maggio del 1966.

Debutta nel 1992 come protagonista nel film Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi, per la regia di Marina Ripa di Meana. Recita nei videoclip Gente comune e Acqua di mare di Mietta, con cui avrà una storia d’amore lunga sette anni.

Nel 1993 torna al cinema col film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo di Bruno Gaburro, in cui recita al fianco di Valeria Marini. Successivamente intensifica la sua attività di modello e testimonial in varie campagne pubblicitarie, diventando il modello di punta di Valentino, Pignatelli, Trussardi.

Dopo il debutto in teatro nel 1999, l’anno successivo partecipa alla serie tv Incantesimo 3, in onda su Rai Uno. Nel 2002 entra nel cast della soap opera di Canale 5, Vivere, dove, fino al 2007, interpreta il ruolo di Roberto Falcon. Nel 2004 è aiuto regista ne Il Re muore di Eugène Ionesco.

Nel 2007 è tra i concorrenti del reality show di Rai Uno, Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci. Nello stesso anno gira tre miniserie tv per Canale 5, fra cui Io non dimentico, regia di Luciano Odorisio in cui è protagonista maschile nel ruolo del camorrista Carmine Altieri.

Ora per lui di nuovo la grande opportunità di mettersi in gioco in un reality di grande successo come l’Isola dei Famosi.