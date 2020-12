Benedetta Caretta ha vinto la seconda edizione di Io Canto, talent condotto da Gerry Scotti ed è quindi una cantautrice.

Chi è Benedetta Caretta: età, lavoro, carriera e vita privata

Benedetta Caretta è nata il 1° luglio 1996 e sin in da piccola è sempre stata appassionata di canto e così, sostenuta dai genitori, ha iniziato un lungo percorso che l’ha portata a frequentare il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.

La popolarità, per Benedetta, è arrivata presto, quando ha preso parte e ha vinto Io Canto 2, nell’anno 2010.

Successivamente ha vinto una borsa di studio che l’ha spedita dritta dritta a New York dove ha frequentato la New York Film Accademy, una scuola di canto, ballo e recitazione. Nel 2014, inoltre, la Caretta ha preso parte a The Voice of Italy.

Da quello che si sa ha avuto una storia d’amore con il cantante Alberto Urso, vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Benedetta ha avuto modo di duettare con alcuni artisti della scena musicale italiana e internazionale: da Elisa a Michael Bublè, da Alessandra Amoroso a Katherine Jenkins e molti altri.

Dal 2016 fa parte del progetto TNT, una produzione canadese, di cui fa parte anche Alberto Urso.