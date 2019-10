Beatrice Bocci è una delle presentatrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo italiano.

Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Chi è Beatrice Bocci moglie Alessandro Greco. Età, figli e carriera

Beatrice Bocci si fa conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Miss Italia nel 1994.

In seguito diviene conduttrice televisiva prima su Raiuno con La Rai che vedrai e poi con Granfesta e Stadium sull’emittente toscana Canale 10, con la regia di Franco Boldrini.

Negli anni successivi partecipa a due programmi dell’estate di Raiuno: Su le mani e Va ora in onda entrambi di Carlo Conti. Il 1997 è per lei un anno importante sia sul piano professionale, poiché presenta le anteprime estive di Miss Italia 1997 su Raiuno ed è la protagonista di uno spot televisivo della compagnia telefonica Omnitel, sia sul piano affettivo, in quanto incontra Alessandro Greco, da cui in seguito avrà un figlio, Lorenzo.

Nella stagione televisiva 2003-2004 conduce insiem ad Alessandro Greco il programma culinario Sale e pepe…q.b., in onda per settantacinque puntate sul canale satellitare Alice.

Nell’autunno del 2005 prende parte come concorrente alla seconda edizione del reality show La talpa, condotta da Paola Perego su Italia 1, arrivando in finale e classificandosi al terzo posto.