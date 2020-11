Barbara Cola è una cantante molto conosciuta e apprezzata dal pubblico del piccolo schermo.

Oltre ai suoi successi discografici deve anche alle sue molte apparizioni tv il suo intenso e stretto legame con il pubblico.

Chi è Barbara Cola: età, marito, vita privata, carriera e Tale e Quale Show

Barbara Cola è nata a Bologna l’8 febbraio del 1970. Ha partecipato a Primofestival di Castrocaro 1992 con la canzone “Tutto il bene del mondo” arrivando a disputare la finale su Rai 1.

Grazie a questa partecipazione il suo talento venne notato dal produttore e arrangiatore Mauro Malavasi il quale la introdusse nel mondo discografico.

Nel 1992 c’è stato il fortunato incontro fra la cantante e Gianni Morandi. Barbara infatti fra il 1993 e 1994 è diventata la sua vocalist e con lui ha girato in tour l’Europa esibendosi anche da solista sulle note del brano Grazie perché in coppia con lo stesso Morandi.

Quest’ultimo l’ha presentata ufficialmente al grande pubblico nella trasmissione tv condotta da Mike Bongiorno, Festival italiano e alla fine è diventato anche il suo produttore artistico.

Insieme a Gianni, Barbara ha inciso il suo primo album discografico ma la loro collaborazione artistica era appena all’inizio.

Sempre al fianco di Morandi infatti, la Cola ha partecipato successivamente nel 1995, al Festival di Sanremo con la canzone In amore duettando con Morandi e arrivando al secondo posto.

Partecipa con Vita I love You, suo secondo singolo, ad Un disco per l’estate 1996 e al Festivalbar 1997. Nel 1997 presta la sua voce, per le parti cantate, al personaggio di Megara nel film della Disney Hercules, interpretando il brano Ti vada o no.

Ha inoltre un percorso di cantante/attrice in ambito teatrale, iniziato nel 1996 quando viene scelta dal regista Tato Russo per far parte del cast di Masaniello, nella parte della protagonista femminile Berardina Pisa a fianco di Gigi Finizio nel ruolo di Masaniello e I Promessi Sposi stagione 2001/2002 e 2002/2003.

Dal Duemila ai giorni nostri

Nel teatro è stata anche autrice delle musiche ed attrice nel ruolo di Maria, in Yerma e interprete delle musiche originali di Fabrizio Festa nel ruolo di Memoria in Alcesti di Euripide per la regia di Emanuele Montagna. Nel 2000 esce il suo terzo singolo Come quando piove al sole.

Torna al teatro come protagonista nel musical Salvatore Giuliano sulla storia del bandito di Dino Scuderi. Accanto a lei, nel ruolo del bandito, Giampiero Ingrassia. Dopo il debutto nell’estate 2011, è poi di nuovo in scena a partire dal marzo 2012.

Nel febbraio 2012 viene scelta da Giuliano Peparini e David Zard per far parte del cast di una delle più grandi produzioni europee degli ultimi anni. A partire dall’ottobre 2013 e fino a febbraio 2016 interpreta Lady Capuleti nel musical Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Il tour ha attualmente tagliato il traguardo delle 340 repliche.

Nel 2017, dopo 17 anni di silenzio discografico, pubblica il singolo A mezz’aria. Nel 2019 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Ora o mai più, in onda su Rai 1, in coppia con la maestra Orietta Berti. Durante l’ultima puntata dello show presenta il singolo A quando l’amore? scritto dalla Cola insieme a Giordano Tittarelli e Roberta Faccani. Nel 2020 è una delle protagonsite del programma condotto da Carlo Conti in onda il venerdì in prima serata su Rai1: Tale e Quale show.