Ascanio Pacelli è stato protagonista qualche anno fa del Grande Fratello ed è anche conosciuto per i suoi titoli nobiliari.

Chi è Ascanio Pacelli: età, figli, moglie, vita privata, curiosità e carriera

Ascanio Pacelli è nato a Roma il 29 novembre del 1973. Figlio di don Filippo gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è datato 2004, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, su Canale 5, dove riscuote un buon successo.

Nello stesso anno conduce il programma Real Fighters su Italia 1, in onda in seconda serata con bassi ascolti. Successivamente viene scelto per co-condurre, insieme a Enrica Bonaccorti.

Insieme a sua moglie Katia Pedrotti debutta in radio a Radio LatteMiele, nel programma quotidiano Appuntamento al buio. A partire dal gennaio del 2006 passa in Rai, dove è scelto come inviato fisso per la trasmissione del sabato sera di Raiuno Il treno dei desideri, condotta da Antonella Clerici.

A seguire partecipa ad altre trasmissione e debutta come attore su canale 5 Dov’è mia figlia?, interpretando il ruolo di un sequestratori.