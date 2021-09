Antonia Truppo è una delle attrici italiane più conosciute e apprezzate del cinema nostrano.

Grazie al suo grande talento si è fatta conoscere dal grande pubblico che la segue con affetto da diversi anni.

Chi è Antonia Truppo: età, marito, figli, film, peso, altezza e vita privata

Antonia Truppo è nata a Napoli il 14 febbraio del 1977. Dopo aver frequentato l’Accademia di arte drammatica del Teatro Bellini nel capoluogo partenopeo, inizia la sua carriera artistica prima col teatro e poi con il cinema, nel 2001 in Luna rossa di Antonio Capuano.

Il successo arriva, però, con un film per la televisione ovvero La squadra, la serie televisiva poliziesca in onda su Rai 3.

Nel 2016 e 2017 arrivano anche i primi premi di rilievo internazionale, conquista ben due David di Donatella.

E’ la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della camorrista Nunzia in Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

A seguire riceve lo stesso premio per la migliore attrice non protagonista per il ruolo di Titti nel film Indivisibili di Edoardo De Angelis.

E’ molto riservata e quindi sulla vita privata di Antonia Tuppo si conosce molto poco se non per gli scatti, gran parte di natura professionale, pubblicati sui suoi canali social.