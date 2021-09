Antonello Pisu è un imprenditore che vive in Trentino Alto Adige. I rapporti con il figlio Nicola, al Grande Fratello in questo periodo, non sempre sono stati buoni.

Il giovane, infatti, ha vissuto un periodo decisamente complicato a causa della tossicodipendenza.

Chi è Antonello Pisu il padre di Nicola: età, lavoro, moglie Patrizia Mirigliani

Non ci sono troppe informazioni sulla vita di Antonello Pisu, il padre di Nicola Pisu. Di certo è un imprenditore che vive in Trentino Alto Adige.

E’ separato con l’ex moglie Patrizia Mirigliani la patron di Miss Italia e da quanto raccontato dalla donna si sarebbe fatto un’altra famiglia.

A minare l’equilibrio tra i due, tra gli altri problemi, anche la tossicodipendenza del figlio Nicola.

Del loro rapporto ha parlato proprio Patrizia Mirigliani svelando che Antonello Pisu non sempre è stato al fianco del figlio.

“Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”.

Attualmente, come detto in precedenza, Nicola Pisu è all’interno della casa del Grande Fratello e del suo rapporto col padre se ne parlerà molto presto. Anche perchè quest’ultimo gli ha scritto una lettera.