Chi è Anna Oxa: età, lavoro, carriera e curiosità sulla cantante

Anna Oxa, pseudonimo di Anna Hoxha è nata a Bari il 28 aprile 1961 da padre albanese e da madre italiana. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere barese di San Pasquale e si è diplomata al “Liceo artistico Giuseppe De Nittis” di Bari.

Ha iniziato a esibirsi, già da bambina, nei pianobar della sua città, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro barese Sabino Sciannelli, mentre a 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri, per una piccola etichetta barese, contenente il brano Fiorellin del prato, scritto da Mario Panzeri trentasei anni prima.

Il 26 gennaio 1978 ha debuttato al Festival di Sanremo, cantando Un’emozione da poco, brano scritto per lei dall’artista genovese insieme al bassista Guido Guglielminetti: si presenta vestita da punk, con un look androgino creato per lei da Ivan Cattaneo.

Lo stesso anno pubblica l’album d’esordio, Oxanna, e il singolo Un’emozione da poco, uno dei brani più noti del suo repertorio insieme con altre canzoni come È tutto un attimo, Donna con te, Quando nasce un amore, Senza di me, Storie, Senza pietà, Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò.

e nella sua carriera ha collaborato con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni.

Ha partecipato per quattordici volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni: la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999, da solista con Senza pietà.

Parallelamente alla carriera discografica, ha avuto anche saltuarie esperienze come conduttrice televisiva, presentando i varietà RAI del sabato sera Fantastico 9 con Enrico Montesano e Fantastico 10 con Massimo Ranieri, il Festival di Sanremo 1994, e altre trasmissioni. Da diversi anni è vegana.