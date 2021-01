Anna Ferzetti è una delle attrici più conosciute del panorama cinematografico italiano e moglie di Pierfrancesco Favino.

Chi è Anna Ferzetti: età, carriera e curiosità sulla moglie di Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti è nata a Roma nel 1982. Figlia del grande attore Gabriele Ferzetti, che le ha trasmesso la passione per la recitazione.

Anna ha studiato per ben 15 anni in una scuola tedesca. Quando era ancora una ragazzina, a 11 anni, lei e sua madre si sono trasferite per un periodo a Londra. Dopo due anni entrambe hanno fatto ritorno a casa.

La carriera di Anna Ferzetti è iniziata a teatro, ma in poco tempo l’attrice è sbarcata sul piccolo schermo. Ha recitato in diverse fiction di successo, quali “Una mamma imperfetta” e “Rocco Schiavone”. Al cinema, ha partecipato a “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini e “Terapia di coppia per amanti” di Diego De Silva.

Nel 2019, Anna è stata scelta per condurre il “Prima Festival”, fascia quotidiana dedicata alle ultime novità sul “Festival di Sanremo”. Al suo fianco, l’attore Simone Montedoro.

Da molti anni è ormai la compagna di Pierfrancesco Favino. Sebbene i due non si siano mai sposati, si riferiscono spesso l’una all’altro con i termini “marito” e “moglie”.