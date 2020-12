Andrea Maggi si è fatto conoscere dal grande pubblico per essere il professore di Italiano del programma di successo di Rai 2 Il Collegio.

In pochi sanno che in realtà non si tratta di un attore ma di un vero professore di italiano.

Chi è Andrea Maggi professore italiano Il Collegio. Moglie, età e lavoro vero

Andrea Maggi è nato a Pordenone nel 1974 ma vive a Cordenons, paese di provincia. Cresciuto tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, si appassiona fin da piccolo al calcio, alla lettura, al cinema ed al teatro, scrivendo all’età di 6 anni la prima sceneggiatura. Si trasferisce varie volte, da Pordenone a San Giorgio di Livenza e poi a Bibione, per tornare, successivamente, a Pordenone, dove studia al liceo classico. In seguito frequenta l’Università degli Studi di Trieste.

Nel febbraio del 1999, si laurea in Lettere e filosofia e si dedica al giornalismo, scrivendo soprattutto per Il Gazzettino. Nel 2004 inizia la sua carriera scolastica come insegnante di Lettere.

Come detto in precedenza si è fatto conoscere per essere il professore di italiano del programma Il Collegio. Nella vita vera svolge realmente la professione di insegnante di italiano ed ha la passione per la calligrafia.

Inizia a muovere i primi passi nel mondo letterario nel 2010, partecipando al torneo IoScrittore, il primo nel suo genere indetto on line dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, riuscendo a classificarsi tra i primi trenta finalisti con l’e-book Apollofane e il reduce di guerra. Quattro anni dopo pubblica il romanzo Morte all’acropoli, tradotto anche in spagnolo e distribuito in Spagna e America Latina, vincendo anche il Premio Letterario Massarosa

Nel docu-reality si mostra sempre molto esigente e secondo quanto raccontato dai suoi studenti lo è anche nella vita reale.

Ha svelato che durante il suo provino, dopo aver interrogato una studentessa particolarmente impreparata, ha scagliato un pugno sulla cattedra: una reazione che ha interessato molto i produttori della serie tv.

E’ riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero quello di scrivere un libro. In realtà sono stati pubblicati tre suoi lavori:“Il sigillo di Polidoro”, “Morte all’Acropoli” e “Niente tranne il nome” che hanno avuto anche discreto successo.