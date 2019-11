Alfonso Bonafede è l’attuale Ministro della Giustizia nel Governo Conte. E’ in carica dal 1 giugno 2018 e dè stato riconfermato nel Conte bis.

Chi è Alfonso Bonafede: età, lavoro e carriera del Ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede è nato a Mazara del Vallo il 2 luglio 1976 ma vive a Firenze. Dopo essere cresciuto nella città natale, lavorando anche come vocalist in diversi locali, si trasferisce, nel 1995, a Firenze per frequentare la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze.

Nel 2006 consegue il dottorato di ricerca presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa e dal 2006 è avvocato presso il tribunale di Firenze.

Sempre nel 2006 entra a far parte del gruppo degli “Amici di Beppe Grillo” del Meet-up di Firenze. È stato candidato alle elezioni amministrative del 2009 per il M5S come sindaco di Firenze ottenendo l’1,82%.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XII Toscana per il Movimento 5 Stelle[4].

Per tutta la XVII legislatura ricopre il ruolo di Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. È inoltre per tutta la legislatura uno dei 5 “giudici” membri effettivi del Collegio d’Appello interno alla Camera (Autodichia).

Con la formazione del Governo Conte I è nominato ministro della giustizia, incarico che ricopre anche nel Governo Conte II.

Attività di Governo

Ha scritto la legge di riforma per il contrasto alla corruzione che viene approvato in via definitiva dal Parlamento il 18 dicembre 2018.

Nei primi mesi dall’insediamento si dedica, inoltre, alla stesura, insieme al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, del disegno di legge “Codice Rosso” per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori.

Lavora, infine, alla scrittura dei testi di riforma dei riti processuali penale e civile. In materia di giustizia, durante il suo mandato ministeriale vengono, inoltre, approvate la legge che estende la possibilità di intraprendere azioni legali collettive (class action) e quella che prevede l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.