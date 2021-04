Alessandro Tersigni è tra gli attori più amati dagli italiani dal momento che ha partecipato a tantissime fiction di successo.

Chi è Alessandro Tersigni: età, carriera, moglie, figli e curiosità

Alessandro Tersigni è nato a Roma l’11 ottobre 1979. Dopo aver lavorato come vigile del fuoco per qualche tempo, ottiene notorietà perché partecipa alla settima edizione del Grande Fratello.

Successivamente Tersigni intraprende una carriera come attore, recitando in vari film per il cinema e soprattutto in fiction televisive di Mediaset e Rai.

Dopo l’esordio cinematografico nel film Scusa ma ti voglio sposare, regia di Federico Moccia, dove ha fatto una comparsa, è protagonista del film 5 (Cinque), diretto da Francesco Dominedò.

Tra i suoi lavori sul piccolo schermo, ricordiamo le serie televisive I Cesaroni, Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore.

Dal 2007 al 2009 è stato fidanzato con Melita Toniolo; dal 2010 Tersigni è fidanzato con la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, con cui si è sposato il 9 luglio 2016. Hanno un figlio maschio nato nel 2017.