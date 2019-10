Alessandra Drusian è una delle cantanti più apprezzate e conosciute del panorama musicale italiano.

Grazie alla sua voce e alle sue canzoni ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Chi è Alessandra Drusian: età, marito, carriera, figli, vita privata e curiosità

Alessandra Drusian è nata a Oderzo nel 1969. Sin da piccola si è avvicinata al mondo della musica e ha mostrato la sua passione per il canto.

La popolarità è arrivata con i Jalisse gruppo del quale era la voce. Con Fabio Ricci, suo marito, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con una canzone entrata nella storia della musica italiana ovvero Fiumi di parole.

Al momento ha all’attivo 3 album: Il cerchio magico del mondo del 1997, Siedi e ascolta del 2006 e Linguaggio universale del 2009.

Nel 2014 ha partecipato a The Voice of Italy. In quell’edizione, i giudici del talent show di Raidue erano Piero Pelù, Noemi, Raffaella Carrà e J.Ax che non la scelsero.

Nel 2018 partecipa al programma televisivo Ora o mai più, su Rai 1 e condotto da Amadeus per poi diventare concorrente di Tale e Quale Show 2018.

Proprio grazie a queste due esperienze televisive ha ottenuto nuovamente una certa popolarità anche tra i giovani che la apprezzano per la sua voce e la sua solarità.