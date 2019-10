Chef Barbieri approda in Costiera Amalfitana dove sono in corso le riprese di una delle nuove puntate di «4 Hotel» la gara tv tra gli albergatori d’Italia giunta alla sua terza stagione e in onda dallo scorso 15 settembre su Sky e Tv8.

Per la puntata dedicata all’ospitalità in Costiera Amalfitana, le cui riprese sono inizate questa mattina, figurano quattro titolari di altrettante strutture ricettive. Due dei quali di Amalfi: Villa Alba d’Oro con Alessio Civale e Diecisedici con Giuseppe Proto.

La lavorazione della puntata ha preso il via in piazza municipio dove chef Barbieri ha sfilato con tre dei quattro partecipanti (gli altri due alberghi sono il Marmorata di Ravello e il Relais Palazzo del Barone di Massa Lubrense), tutti con trolley, per raggiungere il b&b Diecisedici ubicato poco oltre la casa comunalee dove ad attendere i colleghi c’era Giuseppe Proto.

Barbieri, riconosciuto dalle tante persone che affollavano la piazza intorno alle 11, non si è sottratto al bagno di folla stringendo mani e concedendo qualche selfie.

La sfida dunque ha avuto inizio. I concorrenti guidati da Bruno Barbieri trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi.

Dopo il check-in presso ciascun hotel lo chef testerà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ogni albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti esprimeranno i propri giudizi. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.