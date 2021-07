Cetara: istituito un servizio di vigilanza notturno per la sicurezza dei cittadini

A Cetara è stato istituito un servizio di vigilanza notturno, un presidio itinerante per garantire il controllo della quiete pubblica. E’ quanto annunciato dall’Amministrazione Comunale di Cetara che si affida a una società di vigilanza da martedi 20 luglio e fino a metà settembre da mezza notte alle 6 del mattino.

Il servizio nasce come risposta alle tante segnalazioni giunte al comune ed interesserà le piazze che nel periodo estivo divengono luoghi di aggregazione e assembramenti come San. Francesco, piazza M. Ungheresi e i giardinetti pubblici in largo marina.

“È giusto ritrovarsi – afferma il sindaco Fortunato della Monica – ma occorre farlo nel rispetto di tutti”. Mentre gli schiamazzi notturni sono diventati episodi di disturbo troppo frequenti . E’ necessario garantire un’estate tranquilla a chi resterà a casa e a tutti coloro che scelgono Cetara come il luogo dove poter stare bene e rilassarsi”. Conclude il Sindaco della Monica.

Saranno operativi costantemente e contemporaneamente due uomini in divisa riconoscibili per il ruolo che saranno chiamati a svolgere. E’ possibile contattare il comando di polizia locale per segnalare eventuali episodi degni di intervento.