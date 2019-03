Cetara, protesta dei pescatori. Ma è la fiction Sky con Alessandro Borghi / Foto

Striscioni, caos e forze dell’ordine a Cetara per una protesta dei pescatori che però ha ben poco di reale.

Chi si è trovato a passare per Cetara nei giorni scorsi ha potuto infatti ipotizzare ad una vera e propria protesta da parte dei pescatori ma, in realtà, si è trattato di una scena messa in piedi dalla troupe della serie tv Sky «I Diavoli» che in questi giorni ha fatto tappa proprio nel borgo della Costiera Amalfitana per girare alcune scene.

Protagonisti della serie, targata Sky Italia e Lux Vide la cui trama è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, sono Patrick Dempsey, il Derek Shepherd di Grey’s Anatomy, e Alessandro Borghi, il 32enne attore romano che sta vivendo un momento professionale straordinario.

E durante la protesta dei pescatori c’era anche l’attore romano Alessandro Borghi, tornato al cinema con «Il primo Re» dopo il successo di «Sulla mia pelle», il film sul caso Cucchi, è in zona già da questo fine settimana per preparare le scene che lo vedranno protagonista tra lunedì e martedì.

Oltre a Borghi e Dempsey tra i protagonisti della serie anche Kasia Smutniak e l’attore danese Lars Mikkelsen. La Smutniak interpreterà Nina Morgan, bellissima moglie di Dominic. Mikkelsen invece sarà Daniel Duval, leader di un potente gruppo internazionale che pubblica informazioni finanziarie segrete.

Le riprese a Cetara e Vietri sul Mare interesseranno diverse zone e si svolgeranno dal primo mattino fino al tardo pomeriggio. Nello specifico a Cetara si è girato tra la zona del porto, la piazzetta Viesky al di sotto del municipio, presso il campetto sportivo e la torre vicereale oltre che presso il cimitero cittadino.

Proprio a Cetara sono stati ambientati anche i dialoghi tra i personaggi della fiction, movimentazioni di auto e questa piccola protesta dei pescatori che è stata allestita proprio nei giorni scorsi.