Cetara: da oggi chiuse scuole e chiese. Attività commerciali aperte fino alle 14

Importanti novità a partire da oggi a Cetara. Il sindaco del borgo marinaro della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, ha comunicato nella serata di ieri tramite una diretta facebook la decisione di chiudere le scuole, anche quelle dell’infanzia, fino al 15 di novembre.

Il primo cittadino ha annunciato anche che le attività commerciali potranno rimanere aperte fino alle ore 14 dal lunedì al venerdì e fino alle ore 18 il sabato mentre dovranno rimanere chiuse di domenica. Chiuse anche le tre chiese presenti in paese che riapriranno solo nella malaugurata ipotesi di funerale, in quel caso l’accesso sarà consentito a un massimo di 30 persone.

Dopo le ore 21 non sarà possibile passeggiare per la zona del porto, in tal senso il sindaco ha anche chiesto l’ausilio del prefetto che ha garantito la presenza delle forze dell’ordine.

“Prendere queste decisioni è stato molto difficile – ha spiegato il sindaco Fortunato Della Monica in diretta facebook – Vi chiedo di fare questi sacrifici fino al 15 novembre, solo così sarà possibile sconfiggere questa maledetta pandemia. Il virus purtroppo è in mezzo a noi. Vi chiedo di rimanere a casa e di uscire solo per fare la spesa è questo il modo migliore per proteggere noi stessi e i nostri cari”.