Cetara, tornano i contagi: positiva al Covid collaboratrice scolastica

Il Comune di Cetara informa la comunità sui nuovi casi di positività e sui protocolli da seguire per evitare ulteriori contagi da Coronavirus.

È ormai confermato il risultato del tampone effettuato alla collaboratrice scolastica della scuola dell’infanzia del plesso di Cetara. Purtroppo l’esito del tampone è positivo, nonostante le sia stato somministrato il vaccino.

Cetara, tornano i contagi da Covid-19

L’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di tamponi antigienici rapidi per tutti i bambini e le maestre della scuola.

I tamponi effettuati hanno dato fortunatamente tutti esito negativo. Nonostante ciò il Comune consiglia ai cittadini a non abbassare la guardia. Per tanto, chiunque sia stato in contatto con la collaboratrice, è invitato a restare a casa in via preventiva, in modo tale da essere sicuri completamente.

Entro la giornata di martedì 2 novembre saranno disposti nuovi tamponi molecolari a cui alunni e maestre dovranno sottoporsi obbligatoriamente, per poter scongiurare ogni eventuale dubbio.

Forte apprensione tra la comunità, soprattutto per i genitori dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia. D’altronde, sappiamo bene che le scuole costituiscono fonte di piccoli focolai che favoriscono la diffusione del virus. Già è accaduto in precedenza ad Amalfi e a Maiori.

Per fortuna però, non si è mai arrivati ad un picco di contagi troppo elevato. La ripartenza, tra le tante conseguenze, comportava anche questi piccoli incidenti di percorso, c’era da aspettarselo. Arrivati fin qui, bisogna comunque andare avanti, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione del contagio.

Non abbiamo ancora raggiunto la piena normalità, ma possiamo dire che rispetto all’anno scorso ci sono stati grandissimi passi avanti che ci hanno permesso di tornare a svolgere le nostre attività quotidiane con più consapevolezza.

Si aspettano quindi i risultati dei prossimi screening insieme ad ulteriori aggiornamenti sulla situazione per la prossima settimana, sperando che la negatività dei tamponi venga riconfermata a seguito dei test molecolari.