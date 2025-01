Powered by

Cinque dissuasori di velocità nel centro urbano di Cetara. Si appresta a installarli il comune dopo aver registrato un incremento di incidenti stradali lungo il tratto della SS 163 Amalfitana che attraversa il territorio comunale.

Con una nota inviata alla Divisione Service e Patrimonio dell’Anas Campania e per conoscenza al Prefetto di Salerno, il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha chiesto nulla osta alla realizzazione dei dispositivi di limitazione di velocità veicolare lungo il tratto della statale che interessa il centro urbano di Cetara.

Nello specifico si tratta di tre aree stradali rialzate e due attraversamenti pedonali rialzati necessari a rallentare la marcia dei veicoli in transito consentendo così di garantire la gestione in sicurezza della viabilità veicolare, pedonale e anche delle attività scolastiche.

«Siamo stati costretti a intervenire dopo i numerosi incidenti stradali registrati nell’anno appena trascorso – spiega il Sindaco, Fortunato Della Monica – Con la realizzazione di queste installazioni, appena avremo avuto il via libera dell’Anas, che ringrazio per l’attenzione riservataci e la sensibilità dimostrata nel corso delle interlocuzioni, rallenteremo finalmente la marcia dei veicoli lungo il tratto della statale 163 che attraversa il centro urbano di Catara. E’ un intervento a cui pensavamo da tempo non solo per dare una risposta concreta anche alle istanze di alcuni nostri concittadini, ma per contrastare con fermezza il fenomeno dei sinistri stradali dovuti all’alta velocità nel centro urbano. In particolare nei week end e nei mesi di maggiore afflusso turistico quando la SS 163 si ritrova invasa da auto e moto molte delle quali sfrecciano a forte velocità all’interno del centro urbano dove sono ubicati edifici pubblici tra cui il plesso scolastico cittadino».