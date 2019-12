La pesca sostenibile è stata al centro della tavola rotonda che si è svolta questa mattina a Cetara e alla quale hanno preso parte le più alte istituzioni politiche del territorio europeo, nazionale e locale.

L’incontro “Blue Economy: la pesca sostenibile, motore per lo sviluppo delle comunità locali del Mediterraneo”, ralizzato nell’ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020 e con il patrocinio del Comune di Cetara, è stato organizzato dal FLAG Approdo di Ulisse, sostenitore della piccola pesca costiera artigianale, della Blue Economy e della pesca sostenibile, consapevole di affrontare le grandi sfide degli ultimi tempi, attraverso un migliore coordinamento istituzionale tra i diversi livelli di governance e con una maggiore concentrazione delle risorse disponibili.

La tavola rotonada si è incentrata sui temi della sensibilizzazione e della formazione degli addetti ai lavori nell’ambito dell’area marittima, al fine di porre le basi per la costruzione fattiva di un ampio quadro di opportunità, nel futuro prossimo, con lo scopo di convergere, sinergicamente, stakeholder pubblici e privati del settore.

Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Rai Laura Placenti, ha partecipato anche il Ministro alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Pesca, Teresa Bellanova, oltre al vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, il parlamentare europeo Giosi Ferrandino, Vicepresidente Commissione Pesa al Parlamento Europeo, e Riccardo Rigillo, Direttore Generale Pesca Marittima Mipaaf.

Particolarmente soddisfatta la ministra Bellanova che, durante un suo intervento, ha dichiarato di aver portato di nuovamente, al centro della discussione del Consiglio dei Ministri, il tema dell’agricoltura e della pesca. «Abbiamo riconfermato il non pagamento dell’Irpef per i produttori agricoli che vale 200 milioni di euro – ha detto – In più, ci

sono 600 milioni di euro destinati ad investimenti in questo settore».

Il ministro ha spiegato che «le due misure che mi stanno molto a cuore sono quelle dell’ingresso dei giovani perché nel settore dell’agroalimentare c’è una presenza ancora

non sufficiente dei giovani, abbiamo destinato delle risorse per permettere, a chi ha meno di 40 anni e che investe in agricoltura, per i primi due anni, di non pagare i contributi».

Inoltre, per Bellanova «c’è una misura che è a prescindere dall’età anagrafica che riguarda le donne e si chiama “Donne in Campo” e tutte le donne che vorranno avviare un’attività in

agricoltura, per i primi due anni, avranno tasse zero, facendo i mutui loro non pagheranno interessi perché di questo si fa carico lo Stato».

Tra le iniziative portate avanti dal Governo c’è anche il finanziamento «con risorse del ministero, il bonus verde perché dobbiamo mettere le nostre città in condizione di

essere sempre più partecipi del cambiamento climatico in positivo. Quindi, più verde c’è nella nostra città e più dimostreremo di farci carico di questo»

«Il mio dovere di ministro – ha aggiunto il ministro per le politiche agricole – sarà quello di sostenere politiche di sviluppo. I pescatori hanno voglia di fare il loro mestiere e vogliono mettere a disposizione dei cittadini prodotti di eccellenza. I pescatori sono importanti anche per fare fronte alla crisi climatica. Dobbiamo avere sempre più cura del mare perché se non c’è pesce non ci sono i pescatori e non ci sono prodotti di eccellenza».

«Dobbiamo lavorare per rilanciare questo settore – ha concluso Bellanova – è un settore di eccellenza ed è un settore che può contribuire a far mangiare bene gli italiani ma anche i cittadini di altri paesi. Il mio dovere di ministro è sostenere politiche di sviluppo, perché il sostegno al reddito è importante ma io credo che i pescatori hanno voglia di fare il loro mestiere e di mettere nella disponibilità dei cittadini dei prodotti che sono prodotti d’eccellenza».

«C’è una battaglia che voglio continuare a portare avanti. Che è quella di eliminare la

tassazione sulla sugar tax», ha detto il ministro Bellanova a margine del convegno. «Voglio continuare a combattere per convincere il ministro dell’Economia e tutto il Governo che quella non è una tassa che educa all’alimentazione – ha aggiunto – quella è una tassa che

incide purtroppo su un pezzo importante della filiera agroalimentare»