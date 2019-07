Cetara: autobus Sita in panne. Rallentamenti lungo la Statale Amalfitana

Problemi alla viabilità a Cetara quando, intorno alle 19.00, un pullman della Sita si è improvvisamente guastato e bloccato all’altezza della casa comunale in direzione Maiori.

Inevitabile il rallentamento alla circolazione in un tratto di strada già molto stretto: l’autobus in panne, probabilmente per un problema al motore, ha creato infatti lunghe code in entrambe le direzioni, verso Salerno e verso Amalfi.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti del Comando di Polizia Municipale associato di Cetara, Maiori, Tramonti e Minori agli ordini di Giuseppe Rivello che hanno coordinato l’enorme flusso veicolare del sabato sera.