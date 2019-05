Cesare Cremonini è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati e conosciuti del panorama musicale italiano.

Con le sua canzoni e la sua musica ha conquistato il cuore di milioni di italiani che lo seguono con grandissimo affetto.

Cesare Cremonini: chi è, età, fidanzata, tour, carriera e vita privata

Cesare Cremonini è nato a Bologna il 27 Marzo del 1980. I primi successi arrivano con i Lunapop, formazione creata nel 1997.

Già dal primo singolo, 50 Special, tratto dall’album Squerez, riscuote un grandissimo successo.

Arrivano poi Un giorno migliore e Qualcosa di grande. Una serie di capolavori che catapultano il giovane Cremonini nell’olimpo della musica italiana.

Nel 2002 il cantante, insieme a Ballo, decide di lasciare il gruppo per alcune incomprensioni che si erano create all’interno.

Il primo album da solista è Bagus dal quale vengono estratti quattro successi che ottengono grande riscontro: Latin Lover, Gli uomini e le donne sono uguali, Vieni a vedere perchè e PadreMadre.

Nel 2005 arriva Maggese nel quale spiccano: Maggese, Le tue parole fanno male, Ancora un po’ e Marmellata #25.

Il 2008 è l’anno de Il primo bacio sulla luna dal quale vengono estratti cinque singoli: Dicono di me, Le sei e ventisei, L’altra metà, il pagliaccio e Figlio di un re.

Passano quattro anni prima dell’uscita de La teoria dei colori che viene ricordato in particolare per: Il comico (lo sai che risate), Una come te, I love you e la nuova stella di Brodway.

Nel 2014 Logico ottiene moltissimi riconoscimenti in particolare con: Logico #1, GreyGoose e Io e Anna.

L’ultimo suo lavoro, datato 2017, dal quale sono stati estratti quattro singoli: Possibili scenari, Kashmir Kashmir, Poetica e Nessuno vuole essere Robin.

A seguito di questo è iniziato un lungo e intenso tour per gli stadi in giro per l’Italia.