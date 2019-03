Certosa di San Martino a Napoli: Origine, Storia e Tutte le Info Visita

La Certosa di San Martino è una certosa di Napoli situata sulla collina del Vomero, accanto al castel Sant’Elmo.

Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di Barocco assieme alla reale cappella del Tesoro di san Gennaro.

E’ anche fulcro della pittura napoletana del Seicento.

Conta circa cento sale, due chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e giardini pensili.

Cronologicamente è la seconda certosa della Campania essendo nata diciannove anni dopo quella di San Lorenzo a Padula e quarantasei prima di quella di San Giacomo a Capri.

Dopo l’Unità d’Italia ha assunto il titolo di monumento nazionale e dal 1866 ospita il Museo nazionale di San Martino, nato con lo scopo di raccontare la storia artistica e culturale della città.

Certosa di San Martino a Napoli: Storia e Descrizione del Complesso

Per la realizzazione della Certosa di San Martino fu chiamato l’architetto e scultore senese Tino di Camaino, già famoso per il Duomo di Pisa, e capomaestro della corte angioina.

Alla morte di Tino l’incarico di architetto del complesso di San Martino passò ad Attanasio Primario.

Dell’impianto originario restano i grandiosi sotterranei gotici.

Rappresentano una notevole opera d’ingegneria necessaria a sostenere l’edificio e a costituirne il basamento lungo le pendici scoscese della collina.

Dalla ricerca iconografica e da rilievi ed osservazioni effettuate sulle strutture dei sotterranei, risulta verosimile l’ipotesi che il progetto di Tino di Camaino, abbia inglobato preesistenti strutture di tipo difensivo dell’antico castello di Belforte.

Sul piazzale esterno al complesso certosino è defilata sulla sinistra la chiesa delle Donne, opera di Giovanni Antonio Dosio ornata da stucchi del XVII secolo, chiamata così perché destinata ad uso esclusivo delle donne, alle quali era proibito fare accesso alla certosa.

A destra è invece l’ingresso, caratterizzato da un androne su cui è collocato uno stemma angioino ed un affresco ritraente San Bruno.

Dall’ingresso si accede al cortile d’onore realizzato sempre dal Dosio, sulla cui sinistra prospetta la chiesa principale della certosa.

La Chiesa della Certosa di San Martino a Napoli

Nell’ampio cortile si vede immediatamente la facciata esterna della chiesa, una specie di scrigno della pittura e della scultura napoletana del Seicento e Settecento.

Le cappelle, ai lati della navata, sono ricoperte da splendide tarsie marmoree, particolarmente preziose nella cappella ad opera di Cosimo Fanzago, dedicata a San Bruno, promotore dell’Ordine certosino.

La volta, che mantiene intatta la sua struttura originaria trecentesca, venne dipinta da Giovanni Lanfranco (1637-40) che rese magnificamente l’Ascensione di Cristo in un tripudio di luce dorata.

Nel 1754 nella cappella di San Martino, Giuseppe Sanmartino realizza la Fortezza, la Carità e i quattro gruppi di cherubini, che rappresentano, con tutto il loro splendore, le rare qualità di un maestro d’eccezione.

Una vivace balaustra di marmo, pietre preziose e bronzo dorato del 1761 precede la zona del presbiterio.

L’altare maggiore del 1705, mai portato a termine in modo definitivo, è in legno dorato e dipinto proprio come se fosse marmo.

Nel coro, le grandi tele alle pareti sono dei più importanti artisti del XVI secolo: Guido Reni, Jusepe de Ribera, Battistello Caracciolo e Massimo Stanzione.

Gli armadi in noce ( 1587-1600) della sagrestia monumentale sono rivestiti di tarsie lignee ad opera di artisti fiamminghi e napoletani.

Cappelle e Facciata

La Cappella del Tesoro ha in sé veri e propri capolavori come la Pietà di Ribera (1637) sull’altare, e nella volta il Trionfo di Giuditta di Luca Giordano (1704).

La facciata della chiesa trecentesca fu rimaneggiata prima sul finire del Cinquecento dal Dosio, che riadattò il pronao da cinque a tre arcate ricavandone due cappelle nella controfacciata della chiesa.

Le cappelle sono quella del Rosario e di San Giuseppe.

Successivamente furono rimaneggiate da Cosimo Fanzago che costruì nella prima metà del Seicento una serliana per mascherare la facciata precedente.

La parte superiore e le pareti laterali sono invece opera di Nicola Tagliacozzi Canale.

Le pareti del pronao sono caratterizzate dagli affreschi del Cavalier d’Arpino, di Micco Spadaro, Giovanni Baglione e Belisario Corenzio.

Al primo sono attribuiti i due angeli reggenti lo stemma CART posti sopra il busto di papa Pio V, questo opera di ignoto autore napoletano di fine Cinquecento collocato sopra il portale d’ingresso.

Il portone d’ingresso è fatto in legno intagliato con figure di santi è dei primi del XVII secolo.

Nella stessa parete frontale sono ritratte in quattro grandi riquadri le scene di Carlo duca di Calabria che offre la chiesa al vescovo San Martino, posta in alto a sinistra e opera del Baglione del 1591 circa.

In basso vi è l’opera del Corenzio Bruno di Colonia che vede miracolosamente Raimondo Diocres condannato all’inferno, datata 1632.

Del Corenzio sono gli altri due riquadri a destra del portale con La regina Giovanna I che offre la custodia della chiesa a san Bruno in alto e Il sogno di sant’Ugo che indica il luogo di Cartusia in basso, entrambe datate ancora 1632.

Le pareti laterali dello stesso pronao vedono infine altri quattro grandi riquadri con affreschi dello Spadaro datati 1651-1656.

A sinistra sono le scene di Storie di santi Certosini in alto e La distruzione di una certosa in Inghilterra in basso, a destra sono invece in entrambi i riquadri Storie di supplizi inflitti ai certosini in Inghilterra da parte di re Enrico VIII Tudor.

Certosa di San Martino a Napoli: Orari di Apertura e Biglietti

Potete acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria della Certosa, il costo è di 6,00 euro biglietto intero, 3,00 euro ridotto.

Aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30, chiuso il Mercoledì.

La Domenica e i giorni festivi si chiude alle ore 17.

Sezioni sempre aperte:

Chiesa (senza accesso alla navata) ed ambienti annessi (coro, parlatorio, capitolo e sacrestia);

Chiostri e Giardini Panoramici (i giardini chiudono un’ora prima del tramonto);

Presepe e Quarto del Priore fino alla loggia;

Androne delle Carrozze, Spezieria;

Sezione Navale (fino alle ore 14.00)

Le sezioni visitabili invece con apertura programmata sono:

Alle ore 10:30: Itinerario certosino (Museo dell’Opera della Certosa e prolungamento del Quarto del Priore);

Ore 11:30: Sezione teatrale;

Alle ore 12:30: Itinerario storico – Immagini e memorie della Città e del Regno;

Ore 15:30: Itinerario vedute della città – Ottocento napoletano e Collezione Alisio;

Alle ore 16:30: Itinerario storico – Immagini e memorie della Città e del Regno.

I sotterranei gotici sono al momento chiusi al pubblico per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza.

La riapertura evenuale sarà comunicata sul sito ufficiale della Certosa di San Martino a Napoli e e sui canali social del Polo Museale della Campania e del Museo di San Martino.

Per qualsiasi informazioni si può chiamare allo 081.2294502.

Certosa di San Martino a Napoli: Come Arrivare

L’indirizzo preciso dove essa si trova è Largo San Martino, 5 – 80129 Napoli.

Per arrivarci conviene assolutamente utilizzare i mezzi pubblici

Si può prendere la Funicolare di Montesanto, e scendere alla fermata Morghen.

Prendendo invece la funicolare di Chiaia da Piazza Amedeo, la fermata è Cimarosa, mentre Piazza Fuga è quella per chi prende la funicolare Centrale.

Ci si può arrivare anche in metropolitana, fermata Vanvitelli della Linea 1.

Da lì ci sono da percorrere 500-600 metri a piedi tramite un percorso all’aperto di viali alberati e scale mobili.

Alla Certosa di San Martino potete giungere anche con gli autobus dell’azienda ANM.

Infatti si può scendere alla fermata Piazza San Martino (lo spiazzale proprio lì davanti al Museo) prendendo linea V1.