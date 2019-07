Cerimonia di chiusura delle Universiadi: potenziato il trasporto pubblico per questa sera

In occasione della cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade di questa sera, la Regione Campania e l’Agenzia Regionale delle Universiadi hanno programmato e finanziato un potenziamento del servizio di TPL per consentire di raggiungere lo Stadio San Paolo ed il rientro serale.

Gli spettatori potranno usufruire fino alle ore 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di Trenitalia, che prolungherà il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni 15 minuti sia per Napoli S. Giovanni – Barra che per Pozzuoli. L’EAV aumenterà le corse con 20 treni straordinari ad orario prestabilito sulla linea Cumana, a partire dalle ore 22.30 fino alle ore 01.55, e sulla linea Circumflegrea a copertura della fascia oraria che va dalle ore 22.33 fino alle ore 01.48. ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza ogni 15 min).

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Si ricorda che i bambini di età inferiore ai 5 anni potranno accedere gratuitamente se accompagnati da genitore munito di biglietto. La manifestazione è sold out e non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini. Inoltre si precisa che l’accesso alla Tribuna è consentito esclusivamente dal piazzale della Mostra d’Oltremare. Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. È prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi. Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.