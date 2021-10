Cercava camionisti per 3mila euro al mese: ecco cosa è accaduto dopo 2 mesi

Due mesi fa aveva pubblicato un annuncio in cui cercava camionisti per 3mila euro al mese e, a distanza di 60 giorni, l’esito del suo appello ha avuto un esito inaspettato.

Gerardo Napoli, imprenditore salernitano, a distanza di ben 2 mesi ha trovato solo 30 autisti di camion su 60 posizioni aperte.

Come racconta al Corriere della Sera, dopo che la notizia ha fatto il giro del web ad agosto, l’imprenditore è riuscito a portare a termine 30 assunzioni. “La carenza di manodopera resta – spiega Gerardo Napoli – Bisogna studiare un sistema che favorisca l’ingresso dei futuri autotrasportatori mentre stanno studiando per la patente”.

L’imprenditore salernitano, amministratore unico della ditta Napolitrans, ha incontrato diversi ostacoli nella sua ricerca di nuovi camionisti. Come aveva già spiegato quando ha lanciato il suo appello, nel nostro Paese ben pochi riescono a svolgere questo mestiere, e la ragione è prima di tutto di tipo economico.

Prima di tutto il costo per ottenere la patente E, 6mila euro, oltre che lo studio per superare l’esame. Per agevolare la sua ricerca, l’imprenditore avrebbe dovuto investire 360mila euro, e accettare il rischio che il lavoratore in futuro si licenziasse passando a un concorrente.

Una delle strade possibili per fermare questo corto circuito potrebbe essere quella di favorire gli ingressi di extracomunitari con la patente, pronti per fare il mestiere del camionista.