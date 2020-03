Cava resta a casa: la domenica surreale ai tempi del Covid -19

E’ una domenica molto surreale quella che sta vivendo oggi Cava de’ Tirreni ma anche tutte le altre città del Salernitano, della Regione e della Nazione.

Quella di oggi è la prima domenica in cui vige il decreto “Io resto a casa” e lo scenario della città metelliana è molto diverso a quello cui siamo soliti ammirare. In una normale domenica di marzo a quest’ora le strade erano piene di persone che, dopo la messa domenicale, erano pronte ad andare a pranzo da amici e parenti.

Oggi invece le strade sono vuote, tranne che per gli agenti della Polizia Municipale, degli uomini della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine e volontari per la consegna a domicilio.

“Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare giorni come questi. Io stesso avrei voluto concludere questa mia esperienza di Sindaco, nel modo piu’ bello e gioioso possibile – ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Servalli-. Questa sfida davanti a noi è molto dura ed i prossimi giorni decisivi per delineare lo sviluppo di questo terribile contagio. Stiamo dando una buona prova. Restiamo a casa con i nostri cari. Non prestiamo le nostre gambe a questo pericoloso nemico. E sono sicuro che per tutti noi arriverà il tempo del riscatto. Forza Cava , Forza Italia”.

TUTTI RESTINO A CASA

Oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo, agenti della Polizia Municipale, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria due persone sedute su una panchina in viale Garibaldi che non sono state in grado di giustificare la loro presenza in strada, contravvenendo alle norme sugli spostamenti contenute nei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze della Presidenza della Giunta Regionale.

I provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale si inseriscono nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a contenere la diffusione del contagio coronavirus covid-19.