Cava de’ Tirreni: Le Spaccano il Vetro della Sua Auto con Tagliando Disabili

A Cava de’ Tirreni ieri sera è accaduto qualcosa di grave: hanno spaccato letteralmente il vetro di un’auto per disabili, mentre era in sosta.

Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Cava de’ Tirreni: Spaccano il Vetro Anteriore di Auto in Sosta con Tagliando Disabili

A denunciare il fatto sui sociale, il marito della proprietaria dell’auto, una donna di Cava de’ Tirreni.

Il veicolo in questione, provvisto di regolare tagliando, era parcheggiato vicino alla ex Pasticceria Fiori d’Arancio, all’inizio della frazione Sant’Arcangelo.

Una volta che la signora è ritornata alla sua auto, l’ha trovata con il vetro anteriore spaccato dalla parte del sedile del passeggero.

Non si è ben capito se l’auto fosse parcheggiata in modo regolare o meno in quella zona, ma in ogni caso il gesto non si giustifica affatto.

Ovviamente, dei colpevoli neanche l’ombra, ma forse c’è qualche sospetto.

Forse si è trattato di qualche balordo, ubriaco o altro, che si è voluto divertire.

Oppure, di qualcuno residenti lì vicino, al quale non piace che ivi si parcheggino le macchine, e che probabilmente crede che quel “posto auto” gli sia dovuto e debba restare “libero”.

Intanto, dopo tutto questo, tanta paura e lacrime per questa signora che è rimasta davvero sotto choc per l’accaduto.

L’auto, cosa che aggrava ulteriormente il gesto, è poi anche di una persona disabile, che fortunatamente non era presente in quel momento.

Purtroppo scoprire chi è l’autore di questa “bravata” non sarà facile perchè questa strada di Cava de’ Tirreni non è provvista di telecamere di sorveglianza.

Tantissimi i commenti di indignazione e dissociazione sotto il post di denuncia del marito della donna cavese.

Ma anche tanta solidarietà, e qualcuno che ha suggerito di farsi giustizia da soli..

Emblematiche le parole di chiusura del post di segnalazione:

“Il danno all’auto, ingente, si riparerà, e io non ti porto rancore: anzi, perdono la tua pochezza d’animo, perché non sei un essere umano, sei semplicemente una BESTIA!!”.

E, aggiungiamo noi, gli animali hanno una sensibilità e sono molto meglio di chi compie gesti di violenza gratuita come questo.