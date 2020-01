Cava de’ Tirreni Promossa da Trenitalia tra le Idee Viaggio al Sud

La città di Cava de’ Tirreni, la “porta” nord della Costiera Amalfitana, è annoverata tra le mete turistiche campane più caratteristiche.

E anche lo staff di Trenitalia lo sa.

È da qualche giorno infatti che la terra metelliana viene sponsorizzata sul sito delle ferrovie nazionali.

Cava de’ Tirreni Promossa sul Sito Trenitalia tra le Idee Viaggio al Sud Italia

Sul sito della compagnia di treni italiana, alla sezione “treni regionali” , tra le idee viaggio al sud, viene elencata per la Campania proprio Cava de’ Tirreni.

La pagina web che promuove la città intitola così: “Cosa fai nel weekend? Scopri l’Italia con i treni regionali”.

Sullo sfondo, l’immagine della chiesa del convento di San Francesco.

Cava viene definita “un gioiello tra mare e montagna”.

“La città”, continua Trenitalia, “gode di un paesaggio unico. Tra le sue attrazioni principali la Badia della SS. Trinità e il Borgo Scacciaventi”.

Da questa pagina, poi, si può approfondire e saperne di più sulla terra cavese, cliccando su “scopri di più” e, ovviamente, si possono acquistare i biglietti del treno regionale.

Ecco l’immagine della pubblicità in questione.

Nella pagina web di approfondimento, vengono citati anche i magnifici portici, che la rendono unica.

Ed inoltre, non manca un accenno alla possibilità di fare dell’ottimo shopping.

Infine, vengono date indicazioni su come arrivare in treno a Cava da Salerno o da Napoli città.

Cava de’ Tirreni sarà sponsorizzata, in questa sezione speciale fino al prossimo 7 febbraio, insieme ad altre 4 città meridionali, appartenenti ad altrettante regioni.

Ostuni per la Puglia, Gioia Tauro per la Calabria, Gioiosa Marea per la Sicilia e Oristano per la Sardegna.

Cliccate qui per vedere la pagina promozionale dedicata a Cava sul sito Trenitalia.

Non c’è che dire: una grande soddisfazione per tutti i cavesi quella di vedere la propria città pubblicizzata a livello nazionale e internazionale dalle ferrovie statali.