Cava de’ Tirreni e le Sue Specialità Tipiche: la Buonissima Pizza Scopara

A Cava de’ Tirreni sono diverse le tipicità gastronomiche che fanno sognare i palati di grandi e piccini.

Tra le pizze, in particolare, troviamo la Pizza Scopara, riportata di recente in primo piano dal ristorante pizzeria cavese Nonna Nannina.

Le Specialità di Cava de’ Tirreni: la Pizza Scopara

Chi si reca in terra cavese per gustare una buona pizza, non può non provare la Pizza Scopara, e questo vale anche per gli stessi cittadini di Cava de’ Tirreni, che magari non la conoscono ancora.

Quali sono gli ingredienti?

Si tratta di una pizza davvero ricca, per i più golosi, particolarmente gustosa.

Come si dice in gergo pizzaiolo, è una pizza “scostumata”.

Viene preparata con pomodoro, grana padano, pepe, origano, peperoncino, prosciutto cotto, salsiccia e (poco) fiordilatte.

Una pizza che racconta di certo la storia di un territorio, con i suoi usi e costumi; una specialità che parla anche delle persone che lo vivono o che lo hanno vissuto.

E infatti la pizza Scopara ha una sua storia.

Siamo negli Ottanta a Cava de’ Tirreni, precisamente in Frazione Annunziata.

Franco, detto Francuccio ‘u scuparo, un carbonaio abitante della località cavese,

all’epoca chiedeva nella sua pizzeria preferita, La Talpa ai due Pini, un gusto personalizzato.

Era una pizza a base rossa con grana padano, pepe, origano, basilico, peperoncino, prosciutto cotto, salsiccia e fiordilatte.

Il pizzaiolo era ben felice di accontentarlo, tanto che poi decise di chiamare la pizza “Scopara” ed inserirla nel menu della pizzeria.

Questa pizzeria oggi non esiste più, ma questa pizza cavese così particolare è rimasta invece nella mente e nel cuore di molti all’Annunziata, e non solo.

In effetti la Scopara viene proposta da un paio di pizzerie a Cava: una di esse è proprio Nonna Nannina sita in frazione Sant’Arcangelo.

Il titolare, Pasquale Bisogno, si è ben documentato andando a scoprire l’origine di questa pizza, grazie ad uno dei camerieri che gliela nominava spesso.

Pasquale l’ha poi proposta nel suo locale, inserendola nel menu insieme alla storia originale, facendola così scoprire e “riscoprire” ai cavesi e non solo.

Insomma, con la Pizza Scopara, le due località di Cava de’ Tirreni, l’Annunziata, “culla” della Scopara, e Sant’Arcangelo, sede del ristorante pizzeria che la prepara, si sono unite.

Nonna Nannina a Cava de’ Tirreni, Pizzeria Contadina

Il ristorante pizzeria Nonna Nannina prende il nome proprio dalla Nonna di Pasquale, Anna Milite, detta appunto Nannina.

La nonna era solita svegliare presto il nipote, allora bambino, il Sabato e la Domenica, per aiutarla nella casa di campagna ad innaffiare le colture.

Una bella infanzia per Pasquale, che è cresciuto a contatto con la vera civiltà contadina di una volta.

Valori come autenticità, genuinità, semplicità sono alla base della sua attività di ristorazione, che vuole appunto raccontare il territorio.

E la Pizza Scopara, con le altre pietanze di Nonna Nannina, fa proprio questo.

Complimenti a tutto lo staff, e buona Pizza Scopara a tutti!