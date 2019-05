In questi giorni, sta girando sul social Facebook una curiosa immagine scattata a Cava de’ Tirreni.

La foto in questione, postata sul gruppo “Sei di Cava se…” ritrae questa “speciale” pensilina di una fermata dei bus pubblici.

Ecco cosa ha di inusuale questa fotografia.

Cava de’ Tirreni: Curiosa Pensilina del Bus con Sedute Eleganti, la Foto

Dall’immagine pubblicata, si vede chiaramente la pensilina con delle sedie davvero eleganti.

Ce ne sono ben cinque, più una di plastica che “stona” con lo stile delle altre.

Il luogo dove si trova questa curiosa pensilina è San Cesareo, frazione di Cava de’ Tirreni.

La foto è stata postata da un cittadino di Cava de’ Tirreni, con un pizzico di ironia, poichè in effetti la pensilina è molto usurata del tempo, danneggiata, e abbandonata a se stessa.

Ecco lo scatto qui sotto.

La mancanza di posti a sedere, maggiormente necessari per le persone più anziane che abitano in zona e che devono prendere l’autobus per scendere in centro, ha fatto sì che gli stessi cittadini si ingegnassero.

E così sono state collocate lì queste sedie, che come dice lo stesso autore del post, fanno di questa fermata a Cesinola, una “fermata di classe”.

A quanto si legge dai commenti, sembra che le sedie che ormai rendono comodo aspettare il bus, di chiaro stile anni 60-70, provengano da una vicina chiesa.

Anche se non si sa con certezza chi le abbia messe sotto la pensilina e da dove vengano, è stata un’ottima idea.

In più è da considerare che sono state riutilizzate delle vecchie sedie che qualcuno non usava più…

In altri casi, ci si sarebbe sbarazzati di questi oggetti, buttandoli come rifiuti.

E invece si è verificato questo riciclo creativo, che fa bene alla comunità e all’ambiente della zona.

C’è anche chi dice che delle volte diventi un luogo di ritrovo per bere un te o un caffè tra amici.

Complimenti agli autori per questa iniziativa!