Cava de’ Tirreni: il 18 Maggio Festa dell’Innovazione Maker Fest al CAD

A Cava de‘ Tirreni tra pochissimo si terrà la Maker Fest Campania, una sorta di festa all’insegna dell’innovazione.

Ecco i dettagli dell’evento.

Cava de’ Tirreni: il Prossimo 18 Maggio il Maker Fest Campania

La Maker Fest Campania è il primo evento dedicato al mondo dell’innovazione, dell’istruzione, dei maker e della creatività promosso in regione Campania.

Una grande opportunità per studenti, famiglie, professionisti, artigiani, inventori, artisti, aziende e scuole per condividere esperienze e crescere insieme.

La Medaarch e il Comune Di Cava de’ Tirreni hanno organizzato questa manifestazione per il prossimo Sabato 18 maggio dalle 10:00 alle 17:00.

La Maker Fest si svolgerà presso il Centro per l’Artigianato Digitale – CAD sito in Viale Crispi 14, anche in collaborazione con l’Associazione Pandora Artiste – Ceramiste, Matres Festival Internazionale Di Ceramica Femminile.

Altre collaborazioni sono: Maker Faire Rome -The European Edition, BIOlogic, Città della Scienza, FabLab Napoli, KromLabòro FabLab.

Partner dell’iniziativa: Knowledge for Business, Giffoni Innovation Hub, Tec Up, CNA, School Factor.

Il patrocinio della Regione Campania è in corso di definizione.

In effetti è una festa dell’innovazione, una giornata dedicata a laboratori aperti sull’artigianato digitale, sulle nuove tecnologie, durante la quale sarà possibile incontrare gli attori del mondo dell’innovazione.

Maker Fest Campania a Cava de’ Tirreni: le Sezioni

L’edizione 2019 della Maker Fest Campania ospiterà 5 grandi sezioni:

Maker@school: esposizione di progetti maker realizzati dalle scuole campane. Artigianato: dimostrazioni di lavorazioni artigiane della nostra regione tra tradizione e innovazione. Matres, Festival internazionale della ceramica femminile: esposizione e laboratori di arte ceramica a cura di Associazione Pandora. Maker Zone: esposizione e dimostrazioni di progetti di creatività, innovazione e piccolo artigianato. Maker Camp: laboratori e giochi per bambini (dai 5 anni) e ragazzi; Workshop gratuiti di coding, elettronica, robotica, artigianato, stampa 3D, per ragazzi, famiglie e maker.

Ingresso libero.

Il programma dettagliato degli eventi e dei laboratori verrà pubblicato entro il prossimo 9 maggio sul sito della Medaarch www.medaarch.com e sui canali social.

Come partecipare con il proprio progetto alla Maker Fest

E’ possibile candidare il proprio progetto entro il 7 Maggio 2019 in uno dei tre ambiti a disposizione .

Ambito Scuola

Sei una scuola e hai un progetto di innovazione da esporre?

Candida la tua partecipazione nella sezione scuola. Potrai avere un piccolo spazio a disposizione dove esporre e raccontare il progetto che la tua scuola ha sviluppato.

Ambito Artigianato

Vogliamo raccontare le lavorazioni artigianali del nostro territorio, sia tradizionali che innovative.

Se sei un artigiano e vuoi mostrare le tue lavorazioni e creazioni puoi iscriverti in questa sezione. Avrai a disposizione un piccolo spazio dove mostrare la tua produzione artistica.

Ambito Maker

Se hai progetti, realizzazioni e prototipi che hanno a che fare con il mondo dell’ do it yourself e dell’innovazione candida la tua partecipazione in questa sezione.

Potrai sia esporre i tuoi lavori in uno spazio dedicato.

Per partecipare basta compilare, in tutte le sue parti, il modulo presente qui http://www.medaarch.com/new/wp-content/uploads/2019/04/modulo-di-iscrizione_MAKER-FEST-CAMPANIA.pdf.

Basta poi inviarlo entro le ore 13:00 del 7 maggio 2019 alla mail info@medaarch.com.

Per ulteriori info sulle candidature e sulla manifestazione a Cava de’ Tirreni, cliccate qui.