Cava de’ Tirreni Ancora in Tv con Luana a L’Eredità su Raiuno

Ancora citazioni in televisione per la città di Cava de’ Tirreni.

Questa volta, una giovane laureata cavese, Luana, è apparsa sul piccolo schermo al noto quiz di Raiuno “L’Eredità”.

In una delle puntate della scorsa settimana del programma “L’Eredità” andate in onda su Raiuno, e precisamente in quella di Venerdì 12 Aprile, Luana è stata presentata dal conduttore Flavio Insinna come terza concorrente.

Appena Insinna ha detto “Luana da Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno”, si è immediatamente sentito un grido di entusiasmo da parte di una fetta del pubblico, evidentemente conterraneo della giovane cavese.

Luana è laureata in biotecnologie mediche ed in attesa di essere chiamata a lavorare come ricercatrice.

E’ sposata con Fabio, con cui sta ben da 19 anni.

La concorrente cavese subito supera brillantemente il primo gioco a tempo, impiegando 14 secondi per rispondere ai quesiti.

Durante il secondo gioco purtroppo commette un errore, ma fortunatamente si salva.

Dopo il terzo gioco, nel quale riesce a rispondere esattamente, rimane in gara ancora con altri tre, compresa la campionessa in carica, Valentina.

Al quarto gioco de “L’Eredità”, la seconda manche non va molto bene per Luana che si ritrova in sfida con un altro concorrente, Luca da Bologna.

Il cammino di Luana da Cava de’ Tirreni a quel punto continua.

Infatti riesce a vincere il duello di risposte a tempo per non essere eliminata.

Così, si arriva al quinto gioco dove Insinna porrà delle domande su specifiche materie scelte dai concorrenti.

Come Michele, l’altro sfidante rimasto in gara, Luana ha accumulato ben 30 mila euro.

Valentina, la campionessa, solo 10 mila.

Ad un certo punto la concorrente cavese prende in mano le redini del gioco, ma non riesce a rispondere esattamente alla domanda di scienza rivoltagli dal conduttore.

Alla fine del quinto gioco, avendo accumulato un montepremi minore di quello degli altri due concorrenti, 40 mila euro, Luana esce dal gioco.

Complimenti a questa ragazza di Cava de’ Tirreni, che non è purtroppo riuscita ad arrivare al gioco finale, ma ha fatto un buon percorso, senza farsi prendere dall’emozione che in questi casi può giocare brutti scherzi.

Brava Luana!