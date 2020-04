Cava de’ Tirreni: ignoti vandalizzano l’Eremo di San Martino

Episodio a dir poco increscioso quello che si è verificato a Cava de’ Tirreni, all’Eremo di San Martino.

Nonostante le nrome da seguire per evitare il contagio ed il diffondersi del Coronavirus Covid -19, infatti, durante la giornata di ieri alcuni ignoti hanno vandalizzato proprio l’Eremo di San Martino.

I vandali, come riporta il quotidiano La Città, hanno distrutto tutte le luci e gli steccati applicati sulla strada che conduce all’Eremo di San Martino. Un vero e proprio atto di vandalismo che non ha bisogno nemmeno di commenti.

L’episodio è stato denunciato suoi social network da don Francesco Della Monica, il parroco della vicina comunità di Santa Maria del Rovo, responsabile anche dell’Eremo: «Una vergogna inaudita. Una stupidità eccelsa. Una ignoranza senza pari. Una cattiveria che non conosce attenuanti. Stanne/statene certo/i NON CI FERMEREMO anzi saremo ancora più UNITI e DETERMINATI…. l’Eremo rinascerà presto…. l’azione compiuta nel vile silenzio ti/vi resterà solo come amara certezza della piccolezza e mediocrità che sei/siete. Se qualcuno ha visto, sentito o notato qualcosa mi contatti senza timore…. so cosa fare!» – queste le sue parole.

L’episodio ovviamente ha indignato non poco i cittadini di Cava de’ Tirreni soprattutto in questo momento difficile che noi tutti stiamo vivendo.