Cava de’ Tirreni: giovedí la presentazione del libro: “Matematica Vedica, divertimento e magia”

Si terrà giovedì prossimo 27 maggio, alle ore 10.30, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, la presentazione del libro “Matematica Vedica, divertimento e magia”, del prof. Michele Baldi, esperto di robotica educativa, Matematica e Informatica nella didattica e disabilità.

La pubblicazione del libro, che gode del patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha visto la piena collaborazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lorena Iuliano e delle Dirigenti Scolastiche, Raffaelina Trapanese (Istituto Comprensivo S. Nicola) e Gabriella Liberti (Istituto Comprensivo Gabriella Liberti).

“Il testo ha come obiettivo un apprendimento nuovo, divertente, ma non per questo meno scientifico delle quattro operazioni e delle magie matematiche – spiega il prof. Michele Baldi – È rivolto ai docenti delle scuole primarie, ad alunni e studenti che desiderano conoscere nuove modalità per effettuare le quattro operazioni, anche mentalmente e senza l’ausilio delle calcolatrici, e ai genitori che saranno sorpresi nel vedere come alcune semplici regole possono trasformare l’interesse dei loro figli per la matematica”.

Alla presentazione, che si terrà nel rispetto delle norme anticontagio, saranno collegate telematicamente docenti e studenti degli istituti scolastici cittadini.

Il testo sarà distribuito gratuitamente e tutti coloro che non avranno il volume cartaceo potranno scaricare una versione elettronica sul sito www.infordida.it e quello delle rispettive scuole.