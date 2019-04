Cava de’ Tirreni, Ricordi: Quando la Fiamma Olimpica Passò nel 2005

Il 31 dicembre 2005 la fiamma olimpica passò per la città di Cava de’ Tirreni, in occasione delle XX Olimpiadi Invernali tenutesi allo stadio olimpico di Torino.

Il 10 febbraio 2006, con quella fiamma si accese il braciere olimpico.

Ecco il racconto del passaggio.

Cava de’ Tirreni: il Passaggio della Fiamma Olimpica per le Vie della Città nel 2005

La fiamma olimpica, è stata portata a piedi, per le vie della città da alcuni tedofori, che si davano il cambio lungo il percorso.

Un grande onore per il territorio metelliano, preferita dal comitato organizzatore ad altre realtà.

Da Piazza San Francesco a via Vittorio Veneto la fiamma olimpica ha percorso gran parte del centro, prima di trasferirsi a Scafati sui mezzi dell’organizzazione.

Un grande evento per Cava de’ Tirreni all’epoca, che rese necessario un servizio d’ordine coordinato dal comandante del Corpo di Polizia Locale di allora, il maggiore Giuseppe Ferrara.

A curare gli aspetti logistici locali ed a fare da animatori di tutto il percorso i volontari del Centro Sportivo Italiano.

Nel servizio andato in onda su Telenuova dopo l’evento, la cronista indica anche qualcuno tra i portatori della fiamma olimpica.

Tra i tedofori che si erano proposti via internet per portare la fiamma ci furono il giovane cavese Vittorio Cuccurullo, e una futura mamma in cinta di 8 mesi, Raffaella Adinolfi.

La Piazza centrale della città, insieme al Corso Umberto, erano gremite di persone.

Tanto entusiasmo, tantissimi applausi, per il passaggio di questo importantissimo simbolo sportivo.

Ecco il video del servizio di Telenuova che mostra il passaggio della fiamma olimpica nella città metelliana.

La fiamma olimpica, originariamente, era stata accesa all’altare del tempio di Estia in Grecia e consegnata al primo tedoforo, il saltatore con l’asta Kostas Fidippidis.

Rimasta poi in Grecia fino al 7 dicembre, è poi passata in Italia l’8 dicembre.

In quella data l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale di Roma la consegnò dopo una cerimonia al primo tedoforo italiano, Stefano Baldini.

Da lì iniziò il suo viaggio per tutto il paese, in diverse località, tra cui appunto anche Cava de’ Tirreni, per arrivare poi infine a Torino.

Prima di arrivare a Cava, la fiamma olimpica era passata nello stesso giorno anche per la vicina Vietri sul Mare.

Dopo proseguì verso Scafati, poi a Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici e si fermò Napoli.

Questo sempre il 31 Dicembre 2005, per proseguire poi nel Lazio il giorno dopo.