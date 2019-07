Cava de’ Tirreni, Festa di Sant’Alfonso: Ecco il Programma 2019

Anche quest’anno è tutto pronto per una delle feste parrocchiali più importanti per la città di Cava de’ Tirreni, in particolare per gli abitanti del Rione Filangieri.

Stiamo parlando dei festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso Maria De Liguori.

Ecco nel dettaglio il programma di questa edizione 2019.

La festa inizierà già dalla prossima settimana.

Infatti tutto parte dalla novena per il Santo, che si svolgerà da Martedì 23 Luglio.

Ecco di seguito il programma con i riti sacri e con le attività civili.

Martedì 23 Luglio

Ore 18.45 – Rosario del Gruppo di San Pio, a seguire, ore 19 Santa Messa celebrata da Don Lorenzo Benincasa e animata dai ragazzi della Parrocchia dei Pianesi.

Dopo, ore 20.30., ci sarà l’alzata del panno.

Da Mercoledì 24 Luglio a Sabato 27 Luglio

Ogni giorno, messa dedicata alle ore 19, presieduta da diversi sacerdoti e parroci di Cava de’ Tirreni.

Domenica 28 Luglio

Messe alle ore 9 e alle ore 11, e alle ore 19.30 celebrazione con l’Arcivescovo della Diocesi.

A seguire, ore 21, testimonianza del Capitano dei Carabinieri Ultimo, colui che arrestò il Boss Totò Riina.

Lunedì 29 e Martedì 30 Luglio

Sante Messe alle ore 19.30, presiedute da parroci del territorio cavese.

Mercoledì 31 Luglio – Giorno della Vigilia della Festa

Alle ore 23, Messa di Vigilia celebrata da Don Giovanni Pisacane, Parroco di Sant’Arcangelo.

Dalle ore 24, poi, ci sarà l’esposizione della statua di Sant’Alfonso.

Giovedì 1 Agosto – Festa Solenne

Ore 9 Santa Messa dedicata ai Parroci e ai Benefattori Defunti.

Altra messa alle ore 11, a seguire ore 12 supplica in onore del Santo.

Alle ore 21 si esibiranno in Parrocchia alcuni giovani talenti del posto e a seguire verrà consegnato il Premio Ciccio Troiano.

Ore 22, grande show comico con Peppe Iodice, direttamente da Made in Sud.

Venerdì 2 Agosto

Dalle ore 18.30 confessioni e preghiera della Via Crucis meditata.

Alle ore 19.30 Santa Messa e dopo Rosario e Adorazione. Dopo, benedizione del quadro Ecce Homo, davanti a cui Sant’Alfonso pregò durante la sua predicazione in terra cavese a Pregiato.

Sabato 3 Agosto – Giorno della Processione

Ore 19.30, messa per i portatori.

Poi alle ore 20.30 si terrà la solenne processione con la statua del Santo per il quartiere.

Alle 22.30 previsto spettacolo con “finto incendio” del Campanile della Chiesa e spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta “Accendi un Evento” di Cava de’ Tirreni.

Domenica 4 Agosto – Gran Finale

Sante messe alle ore 9, 11 e 19.30, mentre la Chiesa resterà aperta fino alle ore 24.

La sera, dalle ore 21, spettacoli musicali e comici.

Ci saranno 4 ospiti, i cantanti Christian Rosselli e Marco Calone, e il duo comico napoletano Bello Bello e Cocò.

