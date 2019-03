Cava de’ Tirreni: Domenica 31 Marzo Camminata di Gruppo by Walkzone

Una colossale camminata di gruppo è l’evento che si svolgerà questo prossimo fine settimana a Cava de’ Tirreni.

Il corso principale della città metelliana, infatti, Domenica 31 Marzo, vedrà vedrà un bel gruppo di persone partecipare a questa grande camminata sportiva.

Saranno atleti e amatori della camminata ad intervenire, provenienti da diverse parti d’Italia.

Cava de’ Tirreni: Domenica 31 Marzo la Grande Camminata di Gruppo by Walkzone®

L’evento, al quale tutti possono partecipare, è organizzato da Walkzone® in collaborazione con lo studio dentistico Di Domenico e con il patrocinio morale del Comune di Cava de’ Tirreni.

La camminata sportiva che si snoderà lungo tutto il centro storico cavese, sarà arricchita da esercizi di fitness dinamico e guidata da istruttori specializzati.

I partecipanti, provvisti di cuffia, cammineranno a ritmo di musica, in “Walkzone® Mode”, come per gli altri eventi Walkzone® che si sono già svolti in altri posti.

Si percorrerà tutto Corso Umberto I, ammirando ovviamente i caratteristici portici, i negozi, il Duomo, il Borgo Scacciaventi, la Fontana dei Delfini e… tanto altro.

Insomma, si tratta di un ottimo modo per visitare il centro storico di Cava de’ Tirreni e per scoprirne le bellezze, allenandosi e divertendosi nel contempo.

Cos’è la Camminata Walkzone®

Nel dettaglio si tratta di un’attività di gruppo che si svolge all’aria aperta in location suggestive e sotto la guida esperta di un Team Coaching.

E’ un allenamento destinato a tutti, che rende la camminata divertente, con tanta musica, possibilità di fare amicizia e di scoprire posti nuovi.

Questo format di allenamento di gruppo è stato ideato nel 2008 da Daniele Canestri e Sara Cori che riporta in aree esterne le tecniche allenanti del “Walking Sportivo”.

Contemporaneamente si valorizza così anche il territorio nel quale si svolge l’evento (Ville, Parchi, Centri Storici ecc.).

Ci si muove a passo di musica, coinvolgendo tutto il corpo nell’allenamento.

L’istruttore diffonde istruzioni e musica grazie all’utilizzo di cuffie con sistema di diffusione wireless, messe a disposizione dall’organizzazione.

Come partecipare all’evento Walkzone® a Cava de’ Tirreni

Possono partecipare tutti, basta che ci si trovi in buono stato di salute e in grado di sostenere una camminata allenante per circa un’ora.

Il costo di partecipazione all’evento è di 10 euro.

E’ obbligatorio prenotarsi dal seguente link seguente link: http://www.walkzone.org/negozio/eventi/31marwzcava.

Non ci si può prenotare il giorno stesso dell’evento.

Per info e aiuto si può scrivere a info@walkzone.eu

Alla camminata sportiva non possono partecipare animali domestici (neanche piccoli), nè persone con carrozzino/passeggino o con neonati al seguito, nè infine bambini sotto i 10 anni.

Programma della Camminata Sportiva Walkzone® del 31 Marzo a Cava de’ Tirreni

Alle 9,30 ci si ritroverà in Villa Comunale Schwerte (Via Vittorio Veneto 426) per la consegna delle cuffie, si richiede massima puntualità.

Ore 10, warm up e partenza per camminata in Walkzone® Mode.

Si tornerà al punto di partenza per le ore 11-11,20 circa e lì dovranno essere restituite le cuffie.

Il percorso sarà lungo circa 5-6 km, e la durata dell’allenamento sarà di 1 ora, 1 ora e 20 al massimo.

Sarà una camminata che permetterà di bruciare circa 500/600 calorie e ovviamente molti grassi, grazie ad un allenamento di tipo aerobico/cardiovascolare con tonificazione muscolare.

Per chi volesse collaborare con gli organizzatori per questo evento, oppure per altri eventi o organizzare un Walkzone nella propria città, può scrivere a direzione@walkzone.eu.

Prossimi eventi a Mergellina di Napoli, e a Roma.