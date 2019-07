Cava de’ Tirreni: il Cantante Rosario Miraggio Ospite in Città il 4 Luglio

A Cava de’ Tirreni si terrà un simpatico evento dopo domani, durante il quale sarà presente il noto cantante napoletano Rosario Miraggio.

Ecco i dettagli.

Cava de’ Tirreni: Rosario Miraggio Ospite in Città per un Evento

L’occasione per incontrare dal vivo Rosario Miraggio sarà data a Cava de’ Tirreni dall’inaugurazione del nuovo punto vendita la Follya, di Francesco Cozzolino.

Il marchio è già presente nel centro metelliano.

Infatti molti conoscono il negozio di biancheria e oggetti per la casa che si trova all’inizio di via Vittorio Veneto.

A breve distanza, poi, c’è anche un altro punto in via Benincasa, che vende biancheria per donna, bambino e bambina.

E ora la terza apertura e la terza avventura cavese per Cozzolino che punta sull’abbigliamento per donne e bambini.

Infatti la Follya donna – bambino – bambina aprirà poco lontano da questi primi due negozi, in Piazza De Marinis, di fronte la stazione ferroviaria.

Per l’evento di inaugurazione della nuova apertura, previsto questo Giovedì 4 Luglio, Cozzolino ha invitato l’ospite d’eccezione e amico, il cantante Rosario Miraggio.

L’appuntamento è per le ore 18.30.

Chi interverrà potrà ovviamente fare foto con la nota voce del panorama musicale napoletano, e farsi firmare un autografo.

Miraggio è un cantante molto amato in Campania.

Nel 2008 il noto cantautore e compositore Gigi d’Alessio ha prodotto un suo album, ed è stato poi diverse volte ospite in tv, locali e nazionali.

Infatti nel 2017 è stato invitato su Rai2 a Made in Sud.

Tra le sue ultime collaborazioni artistiche di spessore ricordiamo quella del 2015 con Gué Pequeno, nel brano Come Me (Comm’a me).

Qui Rosario Miraggio è presente con un featuring.

Memorabile infine il suo recente e grande concerto in occasione dello scorso San Valentino, intitolato “Feeling San Valentino” che ha riunito al Palapartenope di Napoli circa 5 mila persone.

Sulla pagina facebook del marchio la Follya sta girando un video in cui lo stesso Rosario Miraggio si rivolge ai suoi fan invitandoli a Cava de’ Tirreni.

Eccolo di seguito.