Tra pochissimo lo troupe del noto programma Rai “Easy Driver” girerà anche a Cava de’ Tirreni.

Ecco i Dettagli.

Cava de’ Tirreni: da Domani lo Staff del Programma Tv Rai “Easy Driver” in Città e in Costa d’Amalfi

E’ partita da poco la nuova edizione di “Easy Driver”, storico programma tv in onda su Raiuno.

Le nuove puntate sono dirette dal regista napoletano Onofrio Brancaccio e da Marco Speroni, produzione by Siri Video.

In questa edizione saranno presenti diverse novità.

Si darà spazio alle “smart city” e alle “auto virtuose” per girare in città.

Verranno poi raccontate tantissime innovazioni per il mondo auto e modo, in particolare i nuovi propulsori e le nuove tecniche per la sicurezza stradale.

A condurre le puntate della nuova edizione di “Easy Driver” sarà Margherita Adamo, attrice nota per le pubblicità e per la partecipazione al docu-reality di Rete4 “Donnavventura”.

In ogni puntata, la Adamo sarà al fianco di un pilota collaudatore grazie alla partnership siglata tra l’ACI e la Rai.

Tutto questo, valorizzando i luoghi italiani in cui il format tv farà tappa.

La troupe, diretta da Brancaccio, in questi giorni si troverà a lavorare Cava de’ Tirreni e la Costiera Amalfitana.

Precisamente, i giorni in cui le telecamere di Easy Driver arriveranno in Provincia di Salerno andranno da domani Lunedì 17 Giugno e fino a Giovedì 20 Giugno.

La puntata in cui Cava de’ Tirreni apparirà, insieme ad altri posti della Costa d’Amalfi, andrà in onda agli inizi del prossimo Luglio.

A proposito di questo suo nuovo impegno con la Rai, il registra napoletano Onofrio Brancaccio ha dichiarato:

“È per me un ritorno a casa. Dopo varie esperienze che hanno arricchito il mio bagaglio artistico e personale, con grande piacere ed orgoglio ho raccolto la possibilità, datami da Silvio Ricci, di essere al timone di una produzione storica della Rete ammiraglia della Tv di Stato. Proprio in Rai, difatti, ho mosso i primi passi in questo mondo dal 2003.

Complimenti a lui e alla città di Cava de’ Tirreni per essere stata scelta come location dai vertici della produzione di questo programma televisivo.