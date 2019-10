Cava de’ Tirreni Consigliata sulla Pagina Turistica Social “Dove al Sud”

Cava de’ Tirreni è meta turistica di tutto rispetto in Campania, e i cavesi lo sanno bene.

Con l’abbazia della SS. Trinità, i Portici, le sue chiese, e gli eventi folkloristici, è tra i paesi in provincia vicino Salerno di sicuro interesse per chi giunge in visita nella nostra regione.

E fa sempre piacere sapere che essa viene promossa non solo dai grandi programmi tv – pensate alle ultime uscite su Sereno Variabile Rai e Food Network, ma anche su web da esperti travel blogger.

Ed infatti un noto blog turistico ha recentissimamente parlato della città metelliana.

Vediamo di quale blog si tratta.

Cava de’ Tirreni Presentata sulla Pagina Facebook di Consigli Viaggio “Dove al Sud”

“Dove al Sud” è un travel blog dove vengono segnalate tutte quelle realtà nelle regioni meridionali italiane, degna di una visita almeno una volta nella vita.

A raccontare il Sud Italia una coppia, Daniele e Daniela, che ogni settimana documentano i propri viaggi e le loro passeggiate fuori porta.

Il blog viene così descritto: “Dove andare al sud, cosa fare e come trovare nuovi luoghi interessanti. Passeggiate e selfie consigliati da Daniele e Daniela. I consigli e le idee sui posti più belli da visitare”.

Lo scorso 2 Ottobre i giovani hanno pubblicato una video-panoramica della città di Cava de’ Tirreni sulla pagina Facebook legata al blog.

Il testo che accompagna il post è “Bellissima passeggiata turistica nel caratteristico comune campano”.

Nel video si parte dalla Basilica Pontificia dell’Olmo, con visita all’interno; dopo, i due percorrono i portici, il Borgo Scacciaventi, arrivano in Piazza Duomo, davanti alla fontana e alla chiesa di Santa Maria della Visitazione.

Si vede anche l’interno del Duomo, con l’altare.

Poi, si giunge a Piazza Abbro, con inquadratura al Monumento ai Caduti.

La coppia entra anche nel Palazzo di Città, il municipio di Cava de’ Tirreni, inquadrando le sale principali, ed accennando al fatto che l’edificio è l’ex teatro Verdi.

Ancora, la coppia fa vedere la scacchiera davanti al Comune, e dopo invita il pubblico a visitare i negozi di ceramica artigianale della città.

La visita prosegue con il Convento dei Santi Francesco e Antonio: i due mostrano l’esterno, poi l’interno con la navata centrale e l’incensiere, la cripta e il pozzo della chiesa inferiore.

Poi, ci si sposta in villa comunale, per concludere la passeggiata cavese.

Ecco il post Facebook in questione dove si può vedere il filmato.

Peccato non aver visto nel video anche l’Abbazia Benedettina.

Sarà per loro occasione di ritorno in città per un’altra visita.