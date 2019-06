Il Dott. Gentile da Cava de’ Tirreni ai Mondiali di Calcio Femminile

Sapete che la Nazionale Italiana di Calcio Femminile ha all’interno del suo staff medico un nutrizionista di Cava de’ Tirreni?

Ebbene si, si tratta del Dott. Natale Gentile, uno dei maggiori esperti italiani della scienza della nutrizione applicata alla performance sportiva.

Per chi non lo sapesse, il noto biologo nutrizionista cavese già dal Dicembre 2016 è consulente del settore nutrizione per l’area performance della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Da allora, cura l’alimentazione per la nazionale maggiore e le under femminili.

Come membro del staff medico della Nazionale Femminile di Calcio, segue le azzurre ai Mondiali di Calcio in corso.

E’ partito il 1 Giugno per questa meravigliosa avventura.

In questo momento è a Valenciennes, in attesa della partita che l’Italia Donna giocherà Sabato 29 Giugno per i quarti di finale contro l’Olanda, prevista per le ore 15.

Questo suo ruolo molto importante lo ha reso protagonista in tv negli ultimi giorni.

Infatti il Dott. Gentile è apparso alla Domenica Sportiva su Raiuno, nei servizi sulla Nazionale Femminile andati in onda su Sky Sport, e anche su Sport Mediaset.

Nell’intervista rilasciata proprio a Mediaset, Natale Gentile spiega il suo approccio nutrizionale per le Azzurre.

“In genere, l’approccio utilizzato sia per i calciatori che per le calciatrici è abbastanza standardizzato per i menu e l’integrazione. Noi abbiamo apportato delle modifiche, abbiamo allargato il buffet includendo alimenti ad alto apporto proteico”.

E poi ha continuato:

“Ogni mattina le ragazze ricevono il menu del giorno, e in base a quello possono arrivare richieste dalle giocatrici, che vengono da me valutate e si decide se modificare o meno”.

Chi è il Dott. Natale Gentile da Cava de’ Tirreni

Il Dott. Gentile è diplomato al Liceo Classico M. Galdi di Cava de’ Tirreni, e si è laureato nel 1996 n Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli.

Dal 1998 è iscritto all’albo ufficiale dei biologi.

Dopo diverse esperienze lavorative in laboratori di analisi, arriva nel 2013 a diventare responsabile nutrizionale della Cavese Calcio (prima squadra e settore giovanile).

Da Gennaio 2016 a Maggio 2016 è consulente nutrizionale per l’ASD Citta’ di Nocera, e responsabile nazionale area nutrizionale Academy Carpi Calcio.

E’ anche consulente nutrizionale per diverse scuole calcio in Campania e Calabria.

Inoltre, dal Dicembre 2017 è docente esperto in alimentazione sportiva presso la Scuola Regionale dello Sport Coni Campania.

Complimenti davvero a questo professionista cavese della nutrizione: anche grazie al suo lavoro la Nazionale Italiana di Calcio Femminile sta conseguendo enormi successi!

Speriamo che torni nella sua città il più tardi possibile.

In bocca al lupo!