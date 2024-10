Powered by

Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna di 50 anni ha dato fuoco alla statua della Madonna all’interno della chiesa di San Nicola di Bari, situata nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 18, provocando grande sgomento tra i fedeli.

Dopo l’incendio, la donna è fuggita, ma è stata rapidamente rintracciata e bloccata dalle forze dell’ordine all’interno del parco Schwerte in via Veneto. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, necessario per gestire la sua condizione di evidente alterazione psichica.

Non si tratta del primo episodio di comportamento problematico da parte della 50enne, che nei giorni precedenti aveva già causato disturbi in diverse zone della città, incluso il cimitero. La donna, già nota alle autorità locali, è stata affidata alle cure mediche necessarie per il suo stato.