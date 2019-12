Cava de’ Tirreni: Corridore Cade a Terra Colto da Malore alle Don Bosco

A Cava de’ Tirreni Vigilia di Natale non certo tranquilla per un uomo che si è accasciato a terra davanti alle scuole elementari.

Ecco cosa è successo.

Cava de’ Tirreni: Uomo si Accascia a Terra Colto da Malore Davanti le Scuole Don Bosco

Erano circa le 10 di ieri mattina 24 Dicembre, quando un uomo, un runner, è caduto improvvisamente a terra.

Stava correndo lungo l’isola pedonale davanti alle Scuole Elementari Don Bosco, in centro a Cava de’ Tirreni.

Evidentemente colto da malore, questo signore, tra i 45 e i 50 anni, si è accasciato al suolo.

Da subito la situazione è sembrata molto grave, per cui coloro che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Come riferisce il quotidiano cavese Ulisseonline.it, ad intervenire sul posto in pochissimo tempo, 3 minuti, gli operatori del Saut di Cava.

E’ stata una fortuna che i sanitari siano arrivati subito, infatti hanno preso l’uomo in tempo, prima che accadesse il peggio.

Gli operatori del 118, constatato un arresto cardiaco hanno utilizzato il defibrillatore, per far ripartire il cuore del malcapitato.

Sono quindi riusciti a riattivare il ritmo cardiaco dell’uomo, che dapprima è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni.

In seguito, il corridore è stato trasferito al nosocomio Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le sue condizioni sono stabili, ma comunque gravi.

All’inizio sembra fosse stato un infarto, ma, stando a quanto è emerso dai primi soccorsi, pare che il malore sia scaturito da un attacco celebrale.

Complimenti in questo caso ai sanitari del Saut di Cava, la cui tempestività è stata decisiva per salvare la vita a questo sfortunato signore.

In questi casi, il tempo è un fattore fondamentale.

Non sempre, per penuria di uomini e mezzi, si riesce ad intervenire immediatamente, come è accaduto in questo caso.

Speriamo che l’uomo si riprenda quanto prima.