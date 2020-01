Ottime notizie a Cava de’ Tirreni per quanto riguarda la viabilità cittadina.

L’amministrazione comunale ha dato il via alle procedure per avviare prolungamento del sottovia Veicolare del centro città.

Ecco i dettagli.

Cava de’ Tirreni: la Giunta Comunale Decide il Prolungamento del Sottovia Veicolare

Sembra proprio che il sottovia veicolare del Trincerone verrà prolungato e terminato definitivamente.

Nell’ultima riunione di Giunta, infatti, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Decongestionamento della SS. 18: prolungamento da via P. Atenolfi a via P. Santoriello”.

Il progetto ha avuto il via libera per un importo complessivo di 56.9 milioni di euro.

Si è inoltre deciso di chiedere alla Regione Campania di avvalersi dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione della progettazione definitiva della nuova opera.

Praticamente, l’opera viaria andrà finalmente a completare il raddoppio della cosiddetta nazionale.

L’accordo raggiunto con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, consentirà di finanziare le spese necessarie per la redazione del progetto.

L’opera sarà inserita tra i dieci progetti strategici regionali nella prossima programmazione dei fondi europei.

I lavori saranno suddivisi in due lotti: il primo di questi va da via Atenolfi (uscita del sottovia) a via Dei Fabbri (ponte di Pregiato).

Invece, l’altro, si estenderà da via Dei Fabbri a via Pasquale Santoriello, per confluire sulla strada provinciale Randino.

Questo il commento del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli:

“Grazie all’impegno del Presidente De Luca diventa finalmente concreto il completamento del nuovo asse viario,

fondamentale per la nostra città, e che risolverà definitivamente il problema non solo della mobilità interna, ma ridurrà notevolmente l’impatto ambientale dovuto al traffico”.

Ed ha aggiunto l’assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore:

“Sarà un’opera snella, ecocompatibile e di basso impatto, che si avvarrà anche dei moderni sistemi di progettazione e di nuovi materiali”.