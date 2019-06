Cava de’ Tirreni Città Pluripremiata per Marketing e Turismo Sostenibile

La città di Cava de’ Tirreni ha ricevuto di recente alcuni premi per l’impegno in diversi ambiti.

Andiamo a vedere quali sono i riconoscimenti.

Cava de’ Tirreni Città Premiata per il Marketing Territoriale e per il Turismo Sostenibile

Cava Premiata per il Turismo Sostenibile

Lo scorso Sabato 22 Giugno, si sono tenuti a Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni gli Stati Generali della Cultura, presso l’Aula Consiliare Martelli Castaldi.

Durante l’incontro la città metelliana, nell’ambito della presentazione del Progetto “CTA e-Bike”, è stata premiata tra i Borghi più Belli d’Italia esempio di turismo sostenibile.

In particolare, si è voluto dare un riconoscimento al lavoro svolto dal Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura, Armando Lamberti.

A Lamberti il merito di aver contribuito a realizzare una sinergia virtuosa tra recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale anche attraverso la promozione della sostenibilità.

Il Presidente del CTA Nazionale, Pino Vitale, per l’occasione, ha consegnato una bicicletta elettrica al sindaco di Cava de’ Tirreni.

Erano presenti erano anche il Presidente delle ACLI sede provinciale Salerno – APS, Gianluca Mastrovito ed il Vice Presidente del Cta Salerno, Antonia Willburger.

l Progetto “CTA e-Bike” è nato dal tradizionale impegno del CTA nel promuovere azioni concrete a sostegno della comunità e del territorio in cui la persona si realizza come essere umano.

Cava de’ Tirreni, in qualità di città esempio di turismo sostenibile, collaborerà quindi con il CTA in questo senso.

Lo scopo è quello di realizzare itinerari di turismo sostenibile come promozione culturale e fattore generativo di sviluppo locale.

C’è poi da aggiungere che il borgo metelliano si prepara anche a candidarsi, come annunciato proprio agli Stati Generali della Cultura, a Capitale della Cultura 2022.

Nel frattempo, si sta tentando ancora una volta di far rientrare la millenaria Abbazia della SS. Trinità nella lista dei siti Patrimonio Unesco.

Infatti l’Amministrazione Comunale a proposito ha stanziato dei fondi con una recente determina per contribuire all’iter per l’inclusione.

Cava Premiata per il Marketing Territoriale

Ma con i premi non è finita qui.

Lo scorso Venerdì 21 Giugno, Cava de’ Tirreni è stata premiata a Rimini al Web Marketing Festival, per la migliore strategia di marketing territoriale.

Il riconoscimento è arrivato grazie alla vittoria della competizione Cities Challenge of Italy.

A presentare la serata di premiazione Cristiano Pasca delle Iene di Italia 1.

A consegnare il premio alla città metelliana è stato Lorenzo Valeriani di Meta Group, e a riceverlo il consigliere comunale Eugenio Canora.

Canora ha curato personalmente la partecipazione al Cities Challenge.

Egli stesso dopo la premiazione ha dichiarato:

“É una gratificazione per tutta la citta’, che premia il lavoro svolto con il Sindaco e con il gruppo di lavoro che in questi mesi si sta impegnando per far conoscere la nostra città in Italia e nel mondo”.

E ancora:

“Dopo la vittoria alla Cities Callenge a Roma e la parecipazione al GEC19 in Bahrein, consideriamo questo riconoscimento di Rimini come un ulteriore tassello in una più ampia strategia di promozione e crescita territoriale”.