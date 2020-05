Cava de’ Tirreni chiede l’apertura anticipata di barbieri, parrucchieri e centri estetici

Cava de’ Tirreni riparte con un programma di pulizia più intensa. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Servalli che, specifica, che la città metelliana non si è mai fermata.

Saranno interessati dal programma di pulizia il verde pubblico, ville, piazze centrali e frazionali, fontane, insomma tutto quello che è necessario fare.

Inoltre questa mattina il presidente regionale dell’ ANCI (Ass.ne Nazionale Comuni Italiani) a nome di tutti i sindaci rappresentati ha formalizzato la richiesta di anticipo della riapertura dei parrucchieri, barbieri e dei centri estetici, al 18 Maggio. Si aspetta ora una risposta positiva.

E mentre la città ritorna a vivere, fortunatamente non si registrano nuovi casi positivi di Coronavirus.

«Sono 7 giorni che nella nostra città non abbiamo più tamponi positivi. – afferma Servalli – Siamo riusciti a contenere la diffusione del contagio nella nostra città. Questo è merito di tutti i cittadini cavesi, dell’Asl, del’ospedale cavese, dei medici, degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, del dipartimento di prevenzione e, in maniera particolare, del dottore Giovanni Baldi che ha svolto il suo lavoro in modo puntuale e professionale. Tutto questo lavoro può essere messo in discussione in pochi giorni. Il Covid-19 è ancora tra di noi».

Complessivamente, nella città metelliana si sono registrati 36 casi totali di Coronavirus, di cui 6 decessi e 12 guariti. I ricoverati in ospedale sono 2 mentre 18 sono in isolamento domiciliare.