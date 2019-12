Con l’inizio delle feste natalizie, a Cava de’ Tirreni cominciano anche gli aperitivi musicali.

Una serie di appuntamenti presso diverse location sul corso principale della città metelliana.

Scopriamo di seguito le date.

Cava de’ Tirreni: Iniziano gli Aperitivi Musicali delle Feste Natalizie, Tutti Plastic Free

Quest’anno il ciclo degli aperitivi musicali natalizi sul corso di Cava, denominato “Cava For Friends Plastic Free Christmas Edition”, ha una caratteristica particolare.

Gli aperitivi organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Confesercenti cavese, saranno appunto “plastic free”, con l’utilizzo di materiale totalmente biodegradabile.

Infatti, Cava de’ Tirreni, grazie all’iniziativa dell’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore, ha aderito alla “Plastic Free Challenge”, iniziativa varata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo scopo è quello di eliminare totalmente la plastica, favorendo così il riciclo dei rifiuti prodotti.

Come ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive Annetta Altobello:

“Tutto lo stovigliato, quindi anche i bicchieri per gli aperitivi saranno in materiale biodegradabile”.

Ed ha aggiunto:

“Naturalmente, invitiamo tutti ad un divertimento consapevole, così come negli anni scorsi, rispettando le norme, ascoltando buona musica dal vivo con tante band e bevendo con estrema moderazione senza oltrepassare i limiti imposti dalla legge”.

Gli Aperitivi Musicali di Dicembre 2019

Dopo il primo aperitivo, tenutosi lo scorso Venerdì 6 dicembre presso il Picante e il White Bar, ecco le date dei prossimi eventi.

Stasera Domenica 8 Dicembre, la musica e il buon bere si troveranno presso il Bodega, In Vino Veritas e al Gintò.

A seguire, altro evento Venerdì 13 Dicembre, terzo appuntamento al Bodega, In Vino Veritas, Picante.

Domenica 15 ci si sposta al Barabocchio e al Met.

Poi, altro evento Venerdì 20 Dicembre, sempre al Bodega, In Vino Veritas, Gintò, Picante, White Bar e si aggiunte il locale De Vivo 2.0.



La Domenica 22, appuntamento al Drikeria, Baraboccio, Met e De Vivo 2.0.



Verso Natale, gli aperitivi musicali si infittiscono.

Lunedì 23, si terranno al Bodega e al Baraboccio.

Martedì 24, per la Vigilia, prevista tanta musica dal vivo sul corso dalle 15.30 alle 18, presso i locali Your Self, Drinkeria, Bodega 74, Marte, In Vino Veritas, Baraboccio, Caffetteria Centro Storico, White Bar, Enotrio, Amato Caffè, T2.0, Met, De Vivo.

Venerdì 27, ancora musica e aperitivi dalle ore 21 alle 23.55 preso Gintò, Picante, De Vivo 2.0.

Domenica 29 Dicembre, appuntamento presso In Vino Veritas, Barabocchio e Met.



Lunedì 30 Dicembre sarà la volta del Bodega e ritorna il Barabocchio.



Arriviamo alla Vigilia di Capodanno.

Martedì 31 Dicembre si comincia dalle ore 14, fino alle 18, con Your Self, Drinkeria, Bodega 74, Marte, In Vino Veritas, Baraboccio, Caffetteria Centro Storico, White Bar, Enotrio, Amato Caffè, T2.0, Met, De Vivo.

Gli aperitivi musicali di Gennaio 2020

Il calendario di Gennaio prevede un appuntamento per Venerdì 3, dalle ore 21 alle 23.55, con musica e buon bere pressp Bodega 74, In Vino Veritas, Picante, De Vivo 2.0.



Il Sabato 4 gennaio, tutti al Met e da De Vivo 2.0.

Eventuali altre date verranno aggiunte.