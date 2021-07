Cava de’ Tirreni: ancora multe agli “zozzoni”

Non si fermano i controlli in materia di igiene ambientale volti al contrasto delle cattive abitudini delle utenze domestiche e non domestiche nel conferimento dei rifiuti fuori calendario e non correttamente differenziati.

In campo la Polizia Municipale, sezione ambientale, il Gruppo Ispettori Ambientali Volontari e Metellia Servizi che con i mezzi a disposizione eseguono controlli mirati nei luoghi dove maggiormente si verificano i fenomeni di sversamenti indiscriminati di rifiuti.

Gli agenti della Polizia Municipale, in sinergia con il personale della Metellia Servizi , nei giorni di giovedì e venerdì scorso, hanno eseguito controlli alle frazioni San Pietro e SS. Annunziata, in località Pineta la Serra, via Gaudio Maiori (zona industriale), via L. Angeloni e via Petraro Santo Stefano accertando cinque violazioni di cui due utenze commerciali e tre utenze domestiche.

Per i malcapitati che hanno conferito rifiuti fuori orario e non differenziati è scattata la sanzione di 100 euro ciascuno. “La nuova strategia messa in campo sta dando buoni risultati – afferma l’Assessore alla Polizia Municipale Germano Baldi – e con il supporto anche delle nuove telecamere che stiamo per attivare ci auguriamo veramente che

questo fenomeno di inciviltà dovuto a pochi indisciplinati si possa ridurre il più possibile. Ma dobbiamo far crescere la coscienza e il senso civico anche in chi evidentemente non vuole bene alla propria città e mostra tutta la sua maleducazione verso i propri concittadini immancabilmente i costi aumentano”.