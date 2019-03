C’è tanta gente che usa la cittadina di Cava de’ Tirreni come base per i suoi spostamenti quando viene in visita in Costiera.

Ma, diciamocelo, anche la città metelliana ha tanto da dire con i suoi monumenti, i suoi ameni luoghi e le sue attrazioni.

Come sempre, il portale di recensioni online Tripadvisor ci viene in aiuto.

Andiamo a vedere quali sono le prime 10 attrazioni da non perdere per visitare e conoscere degnamente la città di Cava de’ Tirreni.

#1 Badia della Santissima Trinità

Stiamo parlando dell’attrazione principe di Cava de’ Tirreni: non a caso la cittadina è rinomata per la sua abbazia benedettina, fondata da Sant’Alferio Pappacarbone; l’Abbazia, detta più comunemente “Badia” è sita in frazione Corpo di Cava, e al suo interno possiede tantissime opere d’arte di pregio, ha una grandissima biblioteca; da notare anche le catacombe.

Ogni anno presso l’Abbazia si tengono anche varie manifestazioni e concerti.

#2 Borgo Scacciaventi

Al secondo posto, ma non meno importante, è il Borgo Scacciaventi, chiamato così per la presenza dei caratteristici portici, tutti diversi tra loro a livello architettonico che riparavano dalle intemperie.

Il Borgo si è formato dopo un pò di tempo dalla fondazione del territorio di Cava, dopo che la popolazione si affrancò dal potere degli abati della SS. Trinità. Si tratta proprio del centro storico di Cava, davvero bello e particolare, per una tranquilla passeggiata, anche di shopping.

#3 Santuario di S. Francesco e S. Antonio

Come non menzionare il Santuario di S. Francesco, sito nell’omonima piazza. Il Santuario ha origini molto antiche, ma fu distrutto dal terremoto del 1980.

Di recente è stato ristrutturato e ora è un luogo di preghiera, ma anche di aggregazione e di festa, grazie ai numerosi eventi che i monaci del convento organizzano ogni mese.

#4 Presepe Artistico di S. Francesco

Sempre nel convento di S. Francesco, vicino al Santuario, nel periodo ante e post Natale, è tradizione aprire al pubblico il Presepe Artistico, molto grande e bello, mobile, e composto di statuette storiche, alcune delle quali molto antiche; all’interno anche un angolo che riproduce l’altare sacro sito a Betlemme.

#5 Monte Castello

E’ la collina che sovrasta tutta la città di Cava de’ Tirreni, ed è così chiamato perchè sulla sommità si trova il piccolo castello, o quel che ne resta oggi. Il sito è carino, ha anche un piccola cappella da vedere. P

er arrivarci si fa una bella passeggiata a piedi, parcheggiando più sotto; vicino al Castello, c’è la croce, che di sera si illumina.

Legata a questo monte c’è la Festa di Monte Castello o del SS. Sacramento, che rievoca il miracolo della fine delle peste dopo una processione proprio sul monte. Sul Castello vengono organizzate anche manifestazione teatrali come quella de “Le Notti al Castello”.

#6 Mediateca Marte

Non è propriamente un’attrazione, ma è un luogo dove si organizzano mostre, ed eventi di vario genere, e possiede una caffetteria.

Di sera è un punto di ritrovo per i giovani, ambiente carino e confortevole per bere qualcosa nel cuore del centro storico.

#7 Presepe sul Corso

Altro presepe, oltre quello di S. Francesco, che si può ammirare durante il periodo natalizio, è quello sito sul Corso di Cava; si tratta di un presepe napoletano doc, curato nei dettagli.

#8 Bar e Club

Non si può, specie di sera, mancare una visita nella movida notturna di Cava de’ Tirreni, con i suoi bar e pub e altri localini particolare tutti sparsi sul corso, in particolare nella parte finale del Borgo Scacciaventi.

Si mangia e si beve bene, e a corredo tanta ottima musica dal vivo.

#9 Negozi di specialità e articoli da regalo

Cava de’ Tirreni è famosa anche per i bei negozi che possiede, in particolare quelli che mostrano la ceramica artigianale, l’abbigliamento di un certo livello, i gioielli.

Meglio fare un bel giro di shopping, anche per comprare qualcosa a chi è caro al proprio cuore e fare un bel regalo.

#10 Santuario dell’Avvocatella

Si tratta di un altro Santuario, molto antico, dedicato alla Madonna dell’Avvocata tra Cava e Dragonea di Vietri sul Mare. Una struttura particolare e un luogo molto suggestivo perchè parte di esso è scavato nella roccia. Ogni anno accoglie moltissimi pellegrini.

Ecco ora avete un panoramica di cosa merita di essere visitato a Cava de’ Tirreni, la piccola Svizzera del Sud Italia.

Avete ancora tempo per andare in giro? La sezione di viaggi di Amalfinotizie.it vi guiderà alla grande, fatene buon uso!

Buona visita a tutti!