Il casatiello dolce si consuma tipicamente nel periodo pasquale, ed è diffuso sia in Costiera Amalfitana che nell’isola di Procida e, sulla terraferma, a Monte di Procida, nei Campi Flegrei (dove è più alto e pronunciato).

Nel salernitano c’è anche il “panariello” diffuso tra Campagna e Serre, che può esserne considerato il suo alter ego nell’area interna della provincia.

A dispetto del suo nome, tuttavia, è ben diverso dal suo omologo salato.

Protagonista indiscusso di questa creazione che incarna l’essenza dolce dell’identità amalfitana è il criscito.

Una pasta madre, quest’ultima, che un tempo era preparata in casa e che conferisce al dolce la sua tipica soffice conformazione, consentendone anche una lunga conservabilità, proprio come per il casatiello salato.

Pur essendo un dolce tipicamente locale, e consumato principalmente dagli abitanti del luogo, il casatiello dolce attira anche i tanti turisti che vi giungono, come ogni anno, a ridosso di Pasqua, per trascorrere il periodo festivo nell’antica repubblica marinara.

Ecco la ricetta autentica della Pasticceria Savoia di Amalfi: non è difficile riprodurre il dolce pasquale per eccellenza in casa.

Ingredienti

per un casatiello dolce di piccola dimensione

4 uova

250 gr zucchero

250 gr farina

buccia di limone q.b.

Montare gli albumi con un po’ di zucchero e tenere da parte.

Lavorare i tuorli con il rimanente zucchero, aggiungere la scorza di limone. Aggiungere la farina a filo e, infine, gli albumi precedentemente montati.

Mescolare molto delicatamente il tutto. Cuocere il composto a 200 gradi in una tortiera finché dorato, ricoprire il tutto con glassa e cospargere di confettini colorati. Ultimata tale operazione lasciar asciugare il tutto, far raffreddare e..servire.